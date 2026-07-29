Vormcrisis Russell onder de loep van Lammers en Plooij: "Kampioenschap in het putje"
Vormcrisis Russell onder de loep van Lammers en Plooij: "Kampioenschap in het putje"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Ziggo Sport-analist Jan Lammers is het momenteel de harde realiteit dat George Russell op eigen kracht snelheid tekortkomt bij Mercedes. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de Britse rijder zijn zelfvertrouwen is kwijtgeraakt en Jack Plooij denkt dat zijn kansen op de wereldtitel inmiddels verkeken zijn.
Dat laat de analist weten tijdens een uitzending van het Race Café. De uitspraken volgen na een moeizame reeks races voor de coureur, die na de Grand Prix van Hongarije op 26 juli 2026 als derde in het wereldkampioenschap de zomerstop is ingegaan. Hoewel de Mercedes-coureur eerder dit seizoen nog de race in Oostenrijk wist te winnen, viel hij in België uit en kwam hij in Boedapest niet verder dan een zevende plaats. Daardoor kijkt hij in de WK-stand inmiddels tegen een forse achterstand aan op kampioenschapsleider en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, evenals op Ferrari-coureur Lewis Hamilton.
Zelfvertrouwen aangetast
In het praatprogramma van Ziggo Sport analyseert Lammers de huidige vormdip van de rijder. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix is het contrast met zijn teamgenoot pijnlijk zichtbaar geworden. "Kijk, als hij op een gegeven moment vol zelfvertrouwen is en denkt van nou, ik ben gewoon de snelste van de hele wereld. Dat denk ik niet meer", aldus Lammers. De analist benadrukt dat de realiteit hem heeft ingehaald. "Als hij gewoon begint met: ik ben gewoon de snelste van de hele wereld. En iemand anders stapt in, en die laat gewoon zien met remmen, gasgeven en sturen dat dat niet zo is", doelt hij op de interne verhoudingen bij de Duitse renstal.
Kampioenschap weg
Teambaas Toto Wolff noemde het recente raceweekend in Hongarije nog het slechtste van het seizoen voor Mercedes, mede door een waterlek en een haperende anti-stall bij de start van Russell. Lammers is echter van mening dat de mindere prestaties niet uitsluitend aan de techniek te wijten zijn. "Het is heel duidelijk dat Russell gewoon langzamer rijdt, gewoon zelf", stelt de analist scherp. Dat Wolff zich daar nu ook over uitlaat, verbaast Jack Plooij niet. "Het is al langer een feit, maar nu gaan ze het ook zeggen." Zijn conclusie over de titelstrijd is dan ook helder. "Dus denk ik dat het kampioenschap van Russell in het putje zit."
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