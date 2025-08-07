Wat is de zomerstop in F1, hoe lang duurt het en aan welke regels moeten teams voldoen?

Na de Grand Prix van Hongarije is de Formule 1 begonnen aan de zomerstop, voordat het wereldkampioenschap vervolg krijgt tijdens de Dutch Grand Prix van 29 tot en met 31 augustus. Met 24 raceweekenden is dit het langste seizoen ooit en dat maakt de zomerstop cruciaal. Maar wat gebeurt er tijdens deze pauze en hoe lang duurt het? GPFans legt het uit.

De zomerstop is een verplichte vakantie van 14 dagen voor alle F1-teams en de betrokken fabrieken. Deze worden via artikel 24 en 25 van het sportief reglement opgelegd. Deze periode van twee weken moet in juli en augustus worden opgenomen. In het geval van 2025 gebeurt het tussen het eerste en laatste weekend van augustus, wanneer er geen wedstrijden zijn. Na de debrief in Hongarije nemen de teams een welverdiende pauze tot de derde week van deze zogeheten shutdown. Dan beginnen ze aan de voorbereidingen op Zandvoort.

Verbod voor teams

Tijdens deze 14 dagen mogen Formule 1-teams geen werk uitvoeren dat te maken heeft met de prestaties van de auto. Denk daarbij aan de ontwikkeling, het ontwerpen of onderzoeken van nieuwe onderdelen of activiteiten in de windtunnel en de simulator. Een team mag wel toestemming aan de FIA vragen om uitzondering te maken voor reparaties aan een zwaar beschadigde auto.

Teams mogen ook geen vergaderingen houden of überhaupt e-mails versturen. Er mogen alleen essentiële services worden geleverd of onderhoud worden gedaan, zoals het werk van een schoonmaker.

Door deze regels wordt voorkomen dat teams een competitief voordeel krijgen tijdens deze periode en teams die zich niet aan deze regels houden, kunnen een forse straf krijgen. Afdelingen zoals marketing, financiën en HR mogen tijdens deze shutdown wel gewoon aan het werk. Deze hebben geen impact op de prestaties van de auto en kunnen daarom op andere momenten vakantie nemen.

Waarom is er eigenlijk een zomerstop?

Het raceseizoen loopt van maart tot en met december, maar na de laatste race van het jaar en na de kerstvakantie wordt er natuurlijk hard gewerkt aan het seizoen daarop. Dan zijn er ook de testdagen eind januari en in februari. F1-teams zijn dus bijna het hele jaar constant bezig en dus is een periode waarin alles stop wordt gezet cruciaal voor de duizenden mensen die in de autosport werken.

Het personeel, bestaande uit veel meer dan alleen de coureurs en engineers, heeft zo'n vakantie nodig om de fysieke en mentale batterijen op te kunnen laden. Het geeft hen ook even de tijd om met familie en vrienden leuke dingen te doen, want dat is tijdens het raceseizoen lastig, wanneer er zoveel gereisd wordt. Een complete pauze van twee weken drukt de kosten ook een beetje, omdat alle ontwikkelingen omtrent de auto gestopt worden.

Teams mogen er zelf voor kiezen wanneer in juli en augustus ze voor tenminste 14 dagen sluiten, maar de meesten kiezen voor de twee middelste weken in augustus. Er is dan genoeg tijd om alles af te breken na Hongarije en alles voor de Dutch Grand Prix weer op te bouwen.

