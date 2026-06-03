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Red Bull, Bahrain, test, flow vis

F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen

Red Bull, Bahrain, test, flow vis — Foto: © IMAGO

F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De Formule 1-teams krijgen in de aanloop naar het seizoen 2027 een extra dag de tijd om hun bolides aan de tand te voelen. Tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission in Londen is besloten om het aantal wintertestdagen uit te breiden van drie naar vier. De vergadering in de Engelse hoofdstad stond dinsdag onder leiding van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA.

De bijeenkomst op het kantoor van de FIA was de tweede keer dit jaar dat de commissie bijeenkwam, nadat de partijen elkaar in februari al troffen tijdens de testweken in Bahrein. Waar het huidige seizoen nog werd afgetrapt met een flink uitgebreid testprogramma vanwege de compleet nieuwe reglementen, was het in eerste instantie de bedoeling om volgend jaar terug te keren naar de standaard drie dagen. De beleidsbepalers zijn daar echter van afgeweken door een voorstel voor een vierde testdag goed te keuren.

F1 Commission grijpt in bij testregels en aerodynamica

De toevoeging van de extra testdag heeft alles te maken met de complexiteit van de nieuwe motoren en mogelijke aanpassingen aan de configuratie van de krachtbronnen. Naar verwachting zal deze vierdaagse sessie afgewerkt worden in Bahrein, het land dat volgend jaar waarschijnlijk de seizoensopener organiseert, al hangt het natuurlijk af van de situatie in het Midden-Oosten. Naast de testdagen stonden er ook aerodynamische zaken op de agenda. Na de introductie van de volledig nieuwe auto's eerder dit jaar, is er voor 2027 groen licht gegeven voor kleine wijzigingen aan het bodywork.

Daarnaast wordt er een maas in de wet gedicht rondom het testen met oudere bolides, het zogeheten Testing of Previous Cars (TPC). De renstallen krijgen te maken met strengere restricties wanneer zij met deze wagens in actie willen komen op circuits die het daaropvolgende jaar op de Grand Prix-kalender staan. Met deze beperking wil de leiding voorkomen dat teams dergelijke testsessies stiekem gebruiken om waardevolle, actuele data te verzamelen voor toekomstige races, in plaats van de rijtijd puur te benutten om bijvoorbeeld jonge coureurs ervaring op te laten doen.

Alle besluiten die tijdens de vergadering in Londen op tafel zijn gelegd, dragen voorlopig nog een provisioneel karakter. Zoals gebruikelijk bij reglementswijzigingen in de koningsklasse van de autosport, moeten de voorstellen nog formeel worden bekrachtigd door de World Motor Sport Council (WMSC), en dan zal er ook meer uitleg komen over wat bijvoorbeeld deze 'kleine bodywork-wijzigingen' inhouden. Dit orgaan komt later deze maand bijeen tijdens een vergadering in Macau om de definitieve klap op de nieuwe sportieve en technische reglementen te geven.

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