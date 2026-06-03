F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen
F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen
De Formule 1-teams krijgen in de aanloop naar het seizoen 2027 een extra dag de tijd om hun bolides aan de tand te voelen. Tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission in Londen is besloten om het aantal wintertestdagen uit te breiden van drie naar vier. De vergadering in de Engelse hoofdstad stond dinsdag onder leiding van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA.
De bijeenkomst op het kantoor van de FIA was de tweede keer dit jaar dat de commissie bijeenkwam, nadat de partijen elkaar in februari al troffen tijdens de testweken in Bahrein. Waar het huidige seizoen nog werd afgetrapt met een flink uitgebreid testprogramma vanwege de compleet nieuwe reglementen, was het in eerste instantie de bedoeling om volgend jaar terug te keren naar de standaard drie dagen. De beleidsbepalers zijn daar echter van afgeweken door een voorstel voor een vierde testdag goed te keuren.
F1 Commission grijpt in bij testregels en aerodynamica
De toevoeging van de extra testdag heeft alles te maken met de complexiteit van de nieuwe motoren en mogelijke aanpassingen aan de configuratie van de krachtbronnen. Naar verwachting zal deze vierdaagse sessie afgewerkt worden in Bahrein, het land dat volgend jaar waarschijnlijk de seizoensopener organiseert, al hangt het natuurlijk af van de situatie in het Midden-Oosten. Naast de testdagen stonden er ook aerodynamische zaken op de agenda. Na de introductie van de volledig nieuwe auto's eerder dit jaar, is er voor 2027 groen licht gegeven voor kleine wijzigingen aan het bodywork.
Daarnaast wordt er een maas in de wet gedicht rondom het testen met oudere bolides, het zogeheten Testing of Previous Cars (TPC). De renstallen krijgen te maken met strengere restricties wanneer zij met deze wagens in actie willen komen op circuits die het daaropvolgende jaar op de Grand Prix-kalender staan. Met deze beperking wil de leiding voorkomen dat teams dergelijke testsessies stiekem gebruiken om waardevolle, actuele data te verzamelen voor toekomstige races, in plaats van de rijtijd puur te benutten om bijvoorbeeld jonge coureurs ervaring op te laten doen.
Alle besluiten die tijdens de vergadering in Londen op tafel zijn gelegd, dragen voorlopig nog een provisioneel karakter. Zoals gebruikelijk bij reglementswijzigingen in de koningsklasse van de autosport, moeten de voorstellen nog formeel worden bekrachtigd door de World Motor Sport Council (WMSC), en dan zal er ook meer uitleg komen over wat bijvoorbeeld deze 'kleine bodywork-wijzigingen' inhouden. Dit orgaan komt later deze maand bijeen tijdens een vergadering in Macau om de definitieve klap op de nieuwe sportieve en technische reglementen te geven.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mol en Plooij keren terug met F1-programma, 'FIA wil verbod op trucje Ferrari' | GPFans Recap
- 1 juni 2026 21:44
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen
Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden"
Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Net binnen
F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen
- 20 minuten geleden
Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden"
- 54 minuten geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco
- 1 uur geleden
- 5
Patrese ziet zeer gemotiveerde Hamilton: 'Mooi dat hij nog vijf jaar door wil'
- 2 uur geleden
Verstappen betrokken bij grote rol in online rel, Russell stevig aangepakt: "Kleine jongen" | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
- 2
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- Gisteren 21:00
- 11
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- Gisteren 21:00
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei