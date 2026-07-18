Het regent dit weekend behoorlijke gridstraffen in België. Isack Hadjar, Lando Norris, en Lance Stroll waren al het bokje en daar is nu de volgende coureur bij gekomen: Fernando Alonso krijgt ook tien plaatsen gridstraf.

De tweevoudig wereldkampioen heeft een vierde energieopslag, een vierde controle-elektronica en een zesde hulponderdeel voor de krachtbron in zijn bolide gekregen. Omdat Alonso hiermee over zijn limiet voor deze drie componenten gaat, levert hem dit een automatische straf op. Ook zijn Canadese teamgenoot Stroll ontkwam al niet aan een gridstraf. Hij heeft een nieuwe MGU-K gekregen, wat resulteert in een straf van tien plaatsen. Het team uit Silverstone kent momenteel een zwaar seizoen en hoopt pas bij de volgende race in Hongarije beterschap te tonen met de introductie van een langverwachte B-specificatie van de auto.

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Aston Martin blijft realistisch op Spa

Binnen het kamp van Aston Martin heerst er vooral berusting over de huidige situatie. Volgens Mike Krack, de trackside engineering chief van de renstal, komt de gridstraf niet als een verrassing. "Ik denk dat het in de lijn der verwachting ligt", vertelde hij na de vrijdagtrainingen. "We wisten dat dit circuit waarschijnlijk het moeilijkste van allemaal zou worden". Krack stelt dat het team de feiten onder ogen moet zien. "We moeten realistisch zijn. Je weet dat we er behoorlijk ver vandaan zitten. De posities die je wint komen door uitvalbeurten, maar er is niets om voor te vechten qua resultaat. Ik denk dat het vrij naïef zou zijn om te denken dat je zoiets kunt doen. Daarvoor zitten we er te ver vandaan."

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