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Vasseur on the phone in Ferrari shirt with background of dark blue and white FIA logo

FIA deelt verdere straffen uit na vrijdagtrainingen GP België, vooral Ferrari het bokje

Vasseur on the phone in Ferrari shirt with background of dark blue and white FIA logo — Foto: © IMAGO x GPFANS

FIA deelt verdere straffen uit na vrijdagtrainingen GP België, vooral Ferrari het bokje

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De vrijdag op het Circuit de Spa-Francorchamps zit erop. We hebben een beter beeld gekregen van de pikorde voor de F1 Grand Prix van België met Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli bovenaan de tijdenlijst. Niet alleen de teams en coureurs hadden het druk vandaag, ook de stewards van de FIA werden aan het werk gezet.

Er zijn al een boel straffen uitgedeeld voor de tiende wedstrijd van het Formule 1-seizoen. Ten eerste zijn er de verschillende motorwissels. Lando Norris is qua control electronics over de limiet gegaan en zal tien plaatsen achteruit worden gezet op de grid. Een vijfde verbrandingsmotor en een vijfde turbo zorgen ervoor dat Isack Hadjar op zondag vanuit de pitstraat moet starten. Lance Stroll heeft een gridstraf van tien plekken gekregen vanwege een vierde MGU-K. De nieuwe krachtbronnen aan boord bij Norris en Hadjar komen wel goed van pas. De Algerijnse Fransman stond tweemaal in de top vijf vandaag en de regerend wereldkampioen werd tweede in VT2.

Reprimandes en boetes

Het is echter niet bij gridpenalty's gebleven. Nico Hülkenberg heeft een reprimande gekregen voor het niet genoeg afremmen voor dubbele gele vlaggen tijdens de eerste vrije training. Bij vijf reprimandes krijg je een gridstraf en dit was de tweede van het seizoen voor de Audi-coureur.

Carlos Sainz is zijn eerste reprimande van 2026 opgelegd. De stewards betrapten de Williams-coureur erop dat hij de witte lijn had overschreden bij het uitrijden van de pitstraat. Aston Martin is op de bon gegaan, omdat Jak Crawford, die achter het stuur was gekropen van Fernando Alonso's bolide, te hard had gereden door de pitstraat. Het gaat slechts om €100.

Ferrari werd tevens beboet, maar bij de Scuderia ligt de prijs vele malen hoger. De formatie had geblunderd met de administratie rondom bandensetjes van de vrije trainingen, zoals hier uitgebreid staat uitgelegd. Voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton gaat het om een boete van ieder €5000. Ferrari zal dus in totaal €10000 moeten betalen voor het foutje.

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