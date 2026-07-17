Isack Hadjar legt uit hoe het kan dat Max Verstappen tot twee keer toe crashte met de veelbesproken achtervleugel van Red Bull Racing, terwijl hij zelf geen problemen ervaarde met het inmiddels van de auto verwijderde model.

Red Bull Racing introduceerde tijdens het raceweekend in Miami een eigen variant van de zogeheten Macarena-vleugel van Ferrari; een ingenieus ontwerp waarbij de achtervleugel op hoge snelheid meebuigt om de luchtweerstand te verminderen. De bovenste flap van de vleugel draait bijna volledig om, wat leidt tot een hogere topsnelheid op het rechte stuk. De renstal van Verstappen en Hadjar verreed probleemloos meerdere raceweekenden met de achtervleugel, maar inmiddels heeft het onderdeel tot twee keer toe voor grote problemen gezorgd.

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Crashes Verstappen door achtervleugel Red Bull Racing

Zowel in Oostenrijk als in Silverstone vloog Verstappen hard van de baan, nadat de vleugel niet volledig sloot bij het ingaan van de bocht. De viervoudig wereldkampioen verloor beide keren plotseling de controle over de auto en belandde hard in de muur. In Oostenrijk gebeurde dit tijdens zijn snelle run in Q3; in Silverstone gebeurde dit vanaf P3 in de slotfase van de race. Verstappen stak zijn frustratie na Silverstone niet onder stoelen of banken en noemde het "simpelweg gevaarlijk" om nog langer met deze vleugel te blijven rijden, als de problemen niet eerst opgelost zouden worden.

Red Bull Racing heeft er daarom voor gekozen om in België met een ouder model van de achtervleugel te rijden. Het circuit van Spa-Francorchamps is een razendsnel circuit met meerdere roemruchtige bochten waar het snel lelijk mis kan gaan. Verstappen liet aan onder andere GPFans weten dat het daarom niet meer dan logisch was om dit weekend met een andere achtervleugel aan te treden, ondanks dat de RB22 hierdoor waarschijnlijk wat performance zal verliezen.

Hadjar legt uit waarom het bij hem niet misging

Wat opvallend is, is dat teammaat Isack Hadjar geen problemen met de achtervleugel heeft gehad. In gesprek met onder andere GPFans vertelt de Franse Algerijn hoe dit kan: "Ik denk dat ik twee raceweekenden op rij geluk heb gehad", klinkt het. "Het had ons allebei vier keer kunnen overkomen, het had ons ook allebei helemaal niet kunnen overkomen. Zijn probleem is net zo goed mijn probleem en we moeten ervoor zorgen dat we met een oplossing komen."

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