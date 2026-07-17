De eerste vrije training op Belgische bodem zit erop op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps. De sessie was natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid voor de teams en coureurs om de nodige dingen uit te testen en uiteindelijk was het Max Verstappen die - toch verrassend - de snelste tijd op de klokken reed.

Daar waar Red Bull Racing besloot om de veelbesproken Macarena-vleugel thuis te laten wegens de eerdere crashes van Max Verstappen, kwam het team van McLaren juist wel met een nieuwe vleugel op de proppen in België. Met de zomerstop in volle aantocht willen de teams de laatste twee races voor de pauze graag nog aanpakken om met een goed gevoel op vakantie te gaan. Dit weekend dus de eerste kans in België, waar klokslag 13:30 uur de meeste bolides snel de zonnige baan opgingen voor de gewenste kilometers.

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Norris lang in de pits

In het begin van de sessie gingen de meeste rijders - exclusief Isack Hadjar op softs - met de mediumbanden het asfalt op. Het was dan ook geen verrassing dat de snelste tijd in de openingsfase op naam kwam van Verstappen zijn ploegmaat: 1:48.918. Verstappen zelf sloot daar op iets minder dan vier tienden achter aan. De viervoudig wereldkampioen besloot om even later extra aan te zetten voor een snelle ronde en met succes: met een 1:48.237 ging Verstappen op zijn mediums naar de snelste tijd van dat moment.

Terwijl na iets meer dan twintig minuten op de klok het Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren die aansloten achter Verstappen, bleef het op het begin opvallend stil rondom Lando Norris, die lang in de pits bivakkeerde. De wereldkampioen weet natuurlijk ook dat hij dit weekend sowieso niet beter dan P11 zal starten wegens de tien plaatsen grid penalty die hij achter zijn naam heeft staan. Vlak voor het verstrijken van het eerste half uur schroefde Antonelli voor het eerst de zachte banden onder zijn Mercedes en dat resulteerde meteen in een 1:47.603, waarmee hij de snelste tijd van Hadjar afpakte. Wat opviel, was dat met name de eerste sector geweldig was en hij daardoor in sector twee de nodige tijd inleverde.

Red Bull voorlopig lekker bezig

Qua Red Bulls was het verrassend genoeg constant stuivertje wisselen om P1 tussen de twee rijders, waarbij het Verstappen was die bij het ingaan van het tweede half uur weer naar de snelste tijd ging met een 1:47.070, waarmee de Oostenrijkse formatie in ieder geval verrassend goed aan het weekend wist te beginnen. Even later posteerden dan de Ferrari's zich weer tussen Verstappen en Hadjar in, terwijl de Mercedessen op dat moment nog wel achterbleven qua snelle tijden. Dat alles op het moment dat het laatste deel van deze eerste vrije training aanving.

In het laatste gedeelte waren de rijders voornamelijk bezig om het programma van de longruns af te werken, waardoor we amper meer verbeteringen zagen verschijnen op de tijdenlijsten. Dat betekende dan ook dat Verstappen de sessie als snelste wist af te sluiten, waarmee het kwakkelende Red Bull alvast de eerste opsteker van het weekend wist te boeken, daar waar Hadjar ook prima als vierde wist te eindigen. Hamilton en Leclerc zaten daar tussenin, terwijl Oscar Piastri - die nog even problemen had aan het einde van de sessie - aansloot en de top vijf completeerde. Antonelli, Norris en Russell besluiten de top acht, waarmee het team van Toto Wolff dus werk aan de winkel lijkt te hebben.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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