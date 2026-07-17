LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derde
LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derdeMaak ons je Google-favoriet
Het raceweekend in België gaat om klokslag 13:30 uur van start met de eerste vrije training op Circuit Spa-Francorchamps. Kan Ferrari de sterke lijn van de overwinning die Charles Leclerc op Silverstone pakte, doortrekken? Wat weet Mercedes daar tegenover te stellen en wat kan Red Bull voor elkaar krijgen om de RB22 in de handen van Max Verstappen beter te laten presteren? Volg alle ontwikkelingen live via ons liveblog.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van België
VT1
De vlag hangt uit in België. Max Verstappen sluit de training als snelste af voor Hamilton en Leclerc en dus is het weekend voorlopig goed begonnen voor Red Bull Racing. We zien je graag weer terug bij de tweede vrije training.
VT1
Gek momentje voor Piastri! De Australiër moest zijn wagen bij het uitkomen van Kemmel Straight parkeren en dat deed hij ook. Enkele seconden later reed hij weer door. Piastri krijgt te horen dat hij langzaam terug moet rijden naar de pitbox, want de hydrauliek staat op het punt om het te begeven.
VT1
Charles Leclerc en Lance Stroll vergalopperen zich bij het uitkomen van Campos (bocht 14). Daarbij kan de Monegask simpelweg zijn weg vervolgen. Bij de AMR26 van Stroll hangt er één van de camera's los op de wagen.
VT1
De rookie van vandaag, Jak Crawford staat momenteel op P22. Toch is de achterstand op teamgenoot Lance Stroll niet heel groot, Crawford komt uiteindelijk bijna vier tienden tekort.
VT1
Verstappen geeft aan dat zijn linker voorband begint te grainen, een soort oprullen. De Nederlander is bezig met zijn longrun en heeft inmiddels 14 ronden op de gele banden erop zitten.
VT1
Norris komt in zijn snelste rondje wel toe aan een tijdsverbetering met een 1:47.931, maar daarmee komt de McLaren-coureur niet verder dan P7.
VT1
Het is opvallend dat Mercedes met Antonelli op P6 en Russell op P7 minimaal vijf tienden tekortkomt, maar daarbij moet benadrukt worden dat het nog altijd de eerste vrije training is. Ondertussen is Norris op een nieuw setje rood begonnen aan zijn snelle ronde.
VT1
Met nog een kwartiertje te gaan staat Max Verstappen nog altijd bovenaan met een 1:47.070. Lewis Hamilton op P2 geeft 0,145 toe, Leclerc geeft 0,207 toe op de tijd van Verstappen. Hadjar zit op de vierde plek ook in de buurt. Hij is 'slechts' 0,252 langzamer dan zijn teamgenoot en Oscar Piastri sluit zojuist aan op P5 en is 4,5 tienden langzamer.
VT1
Verstappen heeft zijn rode banden ingewisseld voor een setje mediumbanden. Lewis Hamilton is ondertussen op zijn setje rood de tijd van Verstappen aan het aanvallen en ook Leclerc is snel onderweg. Hamilton sluit aan op P2 op iets meer dan één tiende en Leclerc sluit op P3 aan op iets meer dan twee tienden van een seconde.
VT1
Hoewel het slechts de eerste vrije training is, lijkt Red Bull momenteel de zaken goed voor elkaar te hebben. Bij Isack Hadjar worden er momenteel alleen softbanden gebruikt en dat is niet gek. De Fransman krijgt namelijk een gridstraf voor zondag, aangezien er motoronderdelen zijn gewisseld. Vermoedelijk wordt dat een start op de medium- of harde banden.
VT1
Op de rode banden pakt Verstappen de snelste tijd weer over van teamgenoot Hadjar, die op zijn beurt weer sneller was gegaan dan Antonelli. Met een 1:47.070 springt de viervoudig kampioen naar P1. Wel had Verstappen nog flink wat wheelspin bij het uitkomen van de laatste bocht, er is dus nog tijd te winnen.
Sainz pitstraat incident
Sainz gaat mogelijk een straf krijgen. De Spanjaard reed richting de pitstraat, maar ging, nadat hij er al in was gereden, weer het circuit op. Het gebeurde nadat hij het befaamde paaltje voorbij was gereden. De stewards gaan het na de sessie onderzoeken. Sainz geeft op de boordradio aan dat zijn versnellingsbak wat vreemd deed.
VT1
Norris springt naar P11 in zijn eerste ronde. Kimi Antonelli zit ondertussen ook paarse sectoren te rijden, maar verliest nu wat tijd. Zijn tijd wordt een 1:47.063 wat genoeg is voor P1! Verstappen rijdt ondertussen ook op rood naar buiten.
VT1
Lando Norris is met de rode band nu onderweg voor een snelle ronde. Teamgenoot Piastri kwam op geel niet verder dan P9 met een 1:49.801.
VT1
Hadjar voelt zich nog niet helemaal comfortabel in de RB22.
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