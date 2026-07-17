Met nog een kwartiertje te gaan staat Max Verstappen nog altijd bovenaan met een 1:47.070. Lewis Hamilton op P2 geeft 0,145 toe, Leclerc geeft 0,207 toe op de tijd van Verstappen. Hadjar zit op de vierde plek ook in de buurt. Hij is 'slechts' 0,252 langzamer dan zijn teamgenoot en Oscar Piastri sluit zojuist aan op P5 en is 4,5 tienden langzamer.