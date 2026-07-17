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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Leclerc keek vroeger anders naar Verstappen: 'Ik dacht dat hij een slecht persoon was'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Leclerc keek vroeger anders naar Verstappen: 'Ik dacht dat hij een slecht persoon was'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Charles Leclerc en Max Verstappen zijn al sinds hun kartdagen rivalen van elkaar op de baan. De Monegask onthult bij Sky Sports Italië dat de vriendschap die inmiddels tussen het duo is ontstaan er niet altijd is geweest. Zo was Leclerc er vroeger van overtuigd dat Verstappen "een slecht persoon was", al gold die gedachte andersom ook.

Leclerc en Verstappen knokten in het verleden al flink met elkaar en dat heeft zich in de Formule 1 voortgezet. In 2019 was daar het eerste echte gevecht om de overwinning in Oostenrijk, die uiteindelijk door Verstappen werd gepakt. Het raceweekend erna, in Silverstone, was het duo wederom met elkaar aan het vechten. Daarbij ging het vaak op het randje, maar de rivaliteit liep nooit echt uit de hand.

'Ik was ervan overtuigd dat hij een slecht mens was'

Leclerc legt bij het Italiaanse medium uit dat vriendschap buiten de baan geen rol speelt tijdens het racen: "Er is geen vriendschap als het vizier omlaag is, maar de relatie is natuurlijk veranderd. We zijn volwassen geworden en veel volwassener, het leven is enorm veranderd sinds we begonnen." In het verleden konden de twee elkaars bloed wel drinken op sommige momenten: "Als je klein bent, ervaar je dingen zoals ik. Dat is wat er op de baan gebeurt. Ik was ervan overtuigd dat hij een slecht mens was en hetzelfde gold voor hem richting mij. Naarmate je opgroeit, begrijp je dat mensen buiten de baan om anders zijn. Dus de relatie is veranderd."

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