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Verstappen

Red Bull heeft enkele updates meegenomen naar GP van België

Verstappen — Foto: © IMAGO
3 reacties

Red Bull heeft enkele updates meegenomen naar GP van België

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het team van Red Bull Racing heeft ook nieuwe onderdelen meegenomen naar Spa-Francorchamps, zo blijkt uit diverse foto's die donderdag in België zijn gemaakt.

In 2026 is de ontwikkelingsrace tussen de teams al een tijdje losgebarsten, hoewel er met een schuin oog ook al richting 2027 wordt gekeken. Bij Red Bull Racing werd in Oostenrijk het grootste updatepakket van het jaar geïntroduceerd en daarmee wist Max Verstappen als tweede te eindigen. Toch ging het in Silverstone weer een stuk minder en dus zal Red Bull nieuwe onderdelen moeten blijven introduceren om uiteindelijk het gat richting Mercedes en Ferrari te dichten.

Updates RB22

In België is er een nieuwe airbox op de RB22 gespot. Die had tijdens de vorige races namelijk een ovale vorm, maar is inmiddels veranderd in een meer rechthoekige vorm. Dat suggereert dat Red Bull mogelijk aan de koeling van de wagen heeft gewerkt.

Daarnaast is er ook aan de voorkant van de vloer van de wagen gewerkt. "De veerconstructie zorgt ervoor dat het onderdeel gecontroleerd kan bewegen wanneer er belasting op komt te staan, terwijl het tegelijkertijd blijft voldoen aan de door de FIA uitgevoerde doorbuigingstest", zo valt te lezen.

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