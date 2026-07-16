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Chalerm Yoovidhya, Raymond Vermeulen, generic, 2025

VIDEO | Manager Verstappen geeft update over toekomstplannen, McLaren bevestigt gridstraf | GPFans News

VIDEO | Manager Verstappen geeft update over toekomstplannen, McLaren bevestigt gridstraf | GPFans News

Famke Stevering
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Raymond Vermeulen heeft laten weten dat er geen sprake zal zijn van een voortijdig vertrek bij Red Bull Racing en Lando Norris zal tijdens de Grand Prix van België een gridstraf van tien plaatsen moeten incasseren.

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