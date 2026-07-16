VIDEO | Manager Verstappen geeft update over toekomstplannen, McLaren bevestigt gridstraf | GPFans News
VIDEO | Manager Verstappen geeft update over toekomstplannen, McLaren bevestigt gridstraf | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Raymond Vermeulen heeft laten weten dat er geen sprake zal zijn van een voortijdig vertrek bij Red Bull Racing en Lando Norris zal tijdens de Grand Prix van België een gridstraf van tien plaatsen moeten incasseren.
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