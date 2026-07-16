Voor regerend wereldkampioen Lando Norris wordt het aankomend weekend flink aanpoten. McLaren heeft ervoor gekozen om de power unit te wisselen, waardoor de Brit op zondag tien plaatsen gridstraf krijgt.

Het heeft allemaal te maken met de nieuwe specificatie van de Mercedes-krachtbron die in de McLaren van Norris is geïnstalleerd. In Silverstone maakte alleen het fabrieksteam daar nog gebruik van, maar in België rijdt ook Norris met de nieuwe specificatie. Normaliter is Spa-Francorchamps een circuit waar je nog goed kunt inhalen. Max Verstappen koos er in het verleden meerdere keren voor om juist hier een motorwissel door te voeren, waarna hij met een dominante auto veel plaatsen wist goed te maken. Op zo'n inhaalrace hoopt Norris zondag ook.

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Norris wacht competitiviteit af

Toch zit er nog wel een addertje onder het gras. Inhalen is anno 2026 namelijk sterk afhankelijk van de elektromotor. In gesprek met onder anderen GPFans legt Norris uit: "We moeten even afwachten hoe goed je hier kunt inhalen. De meeste mensen zullen hier de batterij gebruiken tot en met bocht vijf. Dan ga je eigenlijk van honderd procent batterij naar nul, waardoor je de batterij de rest van het rondje niet meer kunt gebruiken. We moeten dus afwachten."

Topsnelheid

Daarbij verwacht hij dat het middenveld wel te pakken moet zijn: "Sommige van onze concurrenten zullen op de rechte stukken misschien een voordeel hebben ten opzichte van het middenveld. Dat is voor ons dan weer voordelig, maar inhalen kan hier heel erg moeilijk worden." Toch rekent Norris op een lastig weekend. "Ik hoop dat mijn weekend niet nu al voorbij is voordat het is begonnen."

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