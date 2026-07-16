De wagens van Red Bull Racing, maar ook die van Mercedes, zijn aan de vooravond van het raceweekend in België grondig onder de loep genomen door de FIA. Volgens F1-journalist Mateusz Mróz lag de focus daarbij vooral op het remsysteem.

Met de invoering van het nieuwe reglement in 2026 zijn de teams opnieuw op zoek naar de grijze gebieden in de regels. FormulaPassion meldde onlangs dat de FIA niet blij is met de richting die sommige teams zijn ingeslagen als het gaat om de ophanging van de auto's. Volgens het Italiaanse medium ontwikkelen teams steeds complexere en duurdere systemen om een technisch voordeel te behalen. De FIA wil daar vanaf 2027 een stokje voor steken.

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Het is niet duidelijk waarom de FIA juist de auto's van Red Bull en Mercedes in België onder de loep heeft genomen. Wel is het volgens de F1-journalist opvallend dat er veel aandacht uitging naar het voorste remsysteem. Sinds dit jaar is dat systeem om meerdere redenen belangrijker geworden dan voorheen. Bij het aanremmen wordt de accu namelijk opgeladen, waardoor de elektromotor later weer extra vermogen kan leveren.

Podczas kontroli technicznych delegat FIA bardzo dużo uwagi poświęcił przednim układom hamulcowym w bolidach Red Bulla oraz Mercedesa. #F1PL #ElevenF1 #F1 pic.twitter.com/5J2KAOAa31 — Mateusz Mróz (@MateuszMrz8) July 16, 2026

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