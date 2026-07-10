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verstappen, bearman, haas, red bull

Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP

verstappen, bearman, haas, red bull — Foto: © IMAGO
11 reacties

Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP

Redactie
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De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Monaco van aankomend weekend.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen tijdens sprintweekend op Silverstone

Sergio Pérez kreeg in de Sprint een extra tien seconden aan zijn broek voor een crash met Fernando Alonso, terwijl Pierre Gasly een gridstraf voor drie posities kreeg voor de Grand Prix voor het ophouden van Lance Stroll in de kwalificatie. De laatstgenoemde werd bestraft voor het overschrijden van track limits evenals Nico Hülkenberg en Andrea Kimi Antonelli. Alexander Albon moest tien seconden incasseren tijdens de Grand Prix voor de crash met Ollie Bearman. Carlos Sainz werd een volledige ronde teruggezet, nadat hij de safety car had ingehaald, terwijl dat niet mocht. Voor geen enkele overtreding zijn strafpunten uitgedeeld.

Bij Oscar Piastri zijn er twee strafpunten weggevallen voor zijn onvoorspelbare rijgedrag achter de safety car op Silverstone vorig jaar. De vier strafpunten voor het te hard rijden en crashes tijdens rode vlaggen in VT3 zijn bij Bearman komen te vervallen. De Haas-coureur zit daardoor eindelijk niet meer in de buurt van een schorsing.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli3Nederland 2025
Italië 2025		2
1		31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
George Russell0
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Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
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McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
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Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
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Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Barcelona 2026114 juni 2027Te hard rijden onder geel
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Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson2São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Arvid Lindblad0
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Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman4Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1
1		7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
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Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Austin 2025219 okt. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
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Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Related image
Related image

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll3Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1		18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Related image
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Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

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