Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GPMaak ons je Google-favoriet
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Monaco van aankomend weekend.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.
Straffen tijdens sprintweekend op Silverstone
Sergio Pérez kreeg in de Sprint een extra tien seconden aan zijn broek voor een crash met Fernando Alonso, terwijl Pierre Gasly een gridstraf voor drie posities kreeg voor de Grand Prix voor het ophouden van Lance Stroll in de kwalificatie. De laatstgenoemde werd bestraft voor het overschrijden van track limits evenals Nico Hülkenberg en Andrea Kimi Antonelli. Alexander Albon moest tien seconden incasseren tijdens de Grand Prix voor de crash met Ollie Bearman. Carlos Sainz werd een volledige ronde teruggezet, nadat hij de safety car had ingehaald, terwijl dat niet mocht. Voor geen enkele overtreding zijn strafpunten uitgedeeld.
Bij Oscar Piastri zijn er twee strafpunten weggevallen voor zijn onvoorspelbare rijgedrag achter de safety car op Silverstone vorig jaar. De vier strafpunten voor het te hard rijden en crashes tijdens rode vlaggen in VT3 zijn bij Bearman komen te vervallen. De Haas-coureur zit daardoor eindelijk niet meer in de buurt van een schorsing.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Kimi Antonelli
|3
|Nederland 2025
Italië 2025
|2
1
|31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|2
|São Paulo 2025
|2
|9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|0
|–
|–
|–
|–
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Barcelona 2026
|1
|14 juni 2027
|Te hard rijden onder geel
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|2
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
|Arvid Lindblad
|0
|–
|–
|–
|–
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|4
|Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
1
|7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|2
|Austin 2025
|2
|19 okt. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|3
|Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
|18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|0
|–
|–
|–
|–
|Yuki Tsunoda
|3
|São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
1
|9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Verstappen geweigerd door Mercedes, juist nu hij Red Bull wil verlaten: dit is waarom'
- Gisteren 17:56
- 10
Waarom de F1-wedstrijdleider in Abu Dhabi 2021 fout zat en op Silverstone correct handelde
- 6 juli 2026 17:18
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
'Directe ruil met Verstappen mogelijk: Piastri kan ook exitclausule activeren'
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'
Net binnen
Bortoleto klaar met geklaag over F1-regels: "We rijden nog steeds f***ing snel"
- 21 minuten geleden
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
- 1 uur geleden
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 2 uur geleden
- 11
'Directe ruil met Verstappen mogelijk: Piastri kan ook exitclausule activeren'
- 3 uur geleden
'FIA werkt aan verbod Mercedes-trucje', Wolff trekt stekker uit Verstappen-onderhandelingen | GPFans Recap
- Gisteren 21:43
Lawson en Racing Bulls-teambaas gaan in op geruchten over F1-stoeltje voor Tsolov
- Gisteren 21:02
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- Vandaag 08:02
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni