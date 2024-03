Bij fans van de Formule 1 en sommige coureurs is de tijdstraf van 5 seconden niet bepaald populair, want het zou namelijk te weinig zijn. De koningsklasse staat dan ook op het punt dit te verhogen naar 10 seconden voor het overschrijden van track limits, maar niet iedereen is daar even blij mee.

Tot vorig seizoen was de standaard tijdstraf voor het te vaak overschrijden van de track limits 5 seconden. Deze wordt dan geïncasseerd tijdens een pitstop of aan de finish. Er is echter veel geklaagd door fans en door een aantal coureurs dat 5 seconden niet genoeg is. We hebben vorig jaar dan ook meerdere keren gezien dat een coureur een andere deelnemer buiten de baan inhaalt, een straf van 5 seconden krijgt, maar met meer dan 5 seconden wegloopt, en dan doet zo'n tijdstraf natuurlijk vrij weinig. Er was zelfs sprake van opzettelijke inhaalacties buiten de baan, omdat je met een tijdstraf van 5 seconden minder zou verliezen dan wachten op een mogelijkheid dat je binnen de lijntjes kon inhalen.

10 in plaats van 5 seconden

"Wat ik er een beetje raar aan vind, is dat deze dingen zo vaak ter sprake zijn gebracht tijdens de drivers briefing," vertelde Lando Norris vorig jaar tijdens het Grand Prix-weekend in Austin, nadat George Russell zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri expres buiten de baan zou hebben ingehaald tijdens de Sprint. "Het is een punt dat we elke keer ter sprake brengen en het is een punt dat George zelf nog ter sprake bracht in Barcelona, waar je twee auto's kan inhalen, als je de buitenlijn neemt in bocht 1 en als het ware te hard gaat om met voorbedachten rade van de baan te gaan, zoals we mensen ook al in Rusland in bochten 1 en 2 zagen doen. Het is iets waar je je makkelijk op kan voorbereiden. En ik ben er vrijwel zeker van dat we zo tot de conclusie kunnen komen dat mensen het expres doen." Niet alleen Norris en een aantal andere coureurs hadden deze track limit-problemen aangekaart, maar ook de fans lieten duidelijk hun mening hierover weten. De Formule 1 staat daarom op het punt om de tijdstraf te verhogen naar 10 seconden. Al werd niemand hiervoor bestraft in Bahrein, dit gebeurde wel in de FIA Formule 3 waar Luke Browning inderdaad een extra 10 seconden aan zijn broek kreeg.

10 seconden teveel

Niet elke coureur is een voorstander van het verhogen van de tijdstraffen. "Dat klinkt nogal streng," liet Charles Leclerc weten tijdens de persconferenties in Saoedi-Arabië. "Maar ik denk dat de prioriteit moet liggen bij het oplossen van de track limits of ons helpen die te respecteren, want momenteel met hoe de witte lijnen zijn, kunnen we ze niet echt zien. Ik vond 5 seconden al best wel pijnlijk. 10 seconden is naar mijn mening teveel."

Russell voegde daar aan toe dat het "lastig is om te begrijpen vanachter de televisie hoe moeilijk het is vanuit de auto. Je zit zo laag, je ziet alleen de bovenste 15 centimeter van je banden." Volgens de Mercedes-coureur is de oplossing "een kerb die je kan voelen".

Nico Hülkenberg heeft geen probleem met hogere tijdstraffen. "Het is waar, het is lastig om te zien, maar aan de andere kant, ik denk dat we het wel kunnen aanvoelen. Op sommige circuits is het beter dan op anderen, maar ik denk dat dat ons wel ertoe zou zetten om voorzichtiger te zijn. Dus waarom niet?", aldus de coureur van Haas.

