F1: The Movie kwam vorige week uit in de bioscoop. Er wordt veel aandacht besteed aan de spectaculaire film en dat is bij de Volkskrant niet anders. Ze begingen echter een "gênante racistische misser" wat betreft de namen van de acteurs.

F1 volgt het verhaal van Sonny Hayes (Brad Pitt), wiens veelbelovende Formule 1-carrière tot een abrupt einde kwam in 1993 door een angstaanjagende crash (gebaseerd op Martin Donnelly). Hij pakt het racen wel weer op door zich in te laten zetten bij verschillende wedstrijden, maar racen in de Formule 1 lijkt er nooit meer in te zitten. Totdat zijn voormalige teamgenoot Ruben Cervantes (Javier Bardem) bij hem aan klopt. Cervantes is ondertussen eigenaar van APXGP, maar hij zal het F1-team gedwongen moeten verkopen, als hij geen Grand Prix wint. Hij overtuigt Hayes om een comeback te maken en zijn ervaring te gebruiken om APXGP tot een competitieve renstal te transformeren. Zijn teamgenoot wordt Joshua Pearce (Damson Idris), een talentvolle rookie. De rivaliteit tussen Hayes en Pearce resulteert echter in kopzorgen bij APXGP.

Hamilton en Idris lijken niet eens op elkaar

De Volkskrant bleek echter niet te weten wie Lewis Hamilton was of hoe hij eruit ziet. De zevenvoudig wereldkampioen was een van de producenten van de film en, zoals iedereen wel weet, rijdt hij natuurlijk zelf ook in de Formule 1. De Volkskrant haalde Hamilton en acteur Idris echter door elkaar. Het wordt een "gênante racistische misser" genoemd op Instagram. In de reacties wordt aangevuld dat "ze niet eens in de verste verse op elkaar lijken".

