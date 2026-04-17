Niels Wittich neemt het op voor zijn voorganger Michael Masi. Volgens de Duitser, die zelf in november 2024 werd vervangen, is Masi destijds gebruikt als "zondebok" na de veelbesproken seizoensontknoping in Abu Dhabi. Wittich stelt dat zijn voorganger destijds "niet zoveel verkeerd heeft gedaan".

De uitspraken van Wittich verwijzen naar de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, waar de strijd om de wereldtitel werd beslist. Na een officieel onderzoek concludeerde de FIA in maart 2022 dat Masi destijds te goeder trouw had gehandeld, maar dat er sprake was van een menselijke fout bij het afhandelen van de safety car-procedure. De toenmalige wedstrijdleider liet destijds slechts vijf specifieke auto's zich ontlappen en riep de safety car naar binnen zonder de verplichte extra ronde te voltooien. Het officiële rapport benadrukte bovendien dat de directe radioverbindingen van teambazen naar de wedstrijdleiding verstorend werkten tijdens deze kritieke momenten.

Laatste ronde rijden

Sinds het vertrek van Wittich eind 2024 is de Portugees Rui Marques de eindverantwoordelijke in de wedstrijdleiding voor het huidige seizoen in 2026. Wittich benadrukt nu echter dat de autosportwereld niet mag vergeten in wat voor complexe positie zijn voorganger destijds zat. "Vanuit mijn oogpunt heeft Michael niet veel verkeerd gedaan. De reglementen definieerden niet alles strikt. Wat hij deed, viel binnen zijn bevoegdheid. Hij had een zekere mate van discretionaire bevoegdheid bij de inzet van de safety car", vertelt hij tegenover Formel1.de. "Hij deed in feite wat iedereen had afgesproken: één laatste raceronde rijden. Het leverde een spectaculaire finish op, een inhaalmanoeuvre, een winnaar en een tweede. Het had net zo goed andersom kunnen lopen. Zo werkt sport nu eenmaal."

Zondebok

Wittich vervolgt: “Tijdens vergaderingen met de teams begin 2022 vroeg ik ze rechtstreeks: ‘Willen jullie dat we bij elk klein incident een rode vlag afvuren?’ Ze zeiden nee. ‘Willen jullie andere regels voor de laatste race?’ Ook dat was nee. “Een kampioenschap wordt niet in één race beslist. Punten die eerder in het seizoen verloren zijn gegaan, tellen net zo zwaar mee. Zowel Hamilton als Verstappen hadden eerder in het seizoen kansen om de titel veilig te stellen. Na het onderzoek naar Abu Dhabi leek de conclusie te zijn dat Michael moest vertrekken – in feite werd er een zondebok gezocht."

