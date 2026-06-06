Max Verstappen is verrast dat hij tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco heeft kunnen meestrijden om de pole position. De coureur van Red Bull Racing kende een uitdagende aanloop naar de sessie, maar wist uiteindelijk beslag te leggen op de tweede startplaats. Hij zal Andrea Kimi Antonelli dus vergezellen op de voorste rij.

Op het stratencircuit van Monte Carlo kwam Verstappen slechts 0.043 seconden tekort op de poletijd van Mercedes-coureur Antonelli. Het resultaat is een opsteker in een tot nu toe pittig seizoen voor Red Bull, waarin de Limburger momenteel de zevende plaats in het kampioenschap bezet. Er zijn wat problemen geweest met het gewicht en de balans van de RB22, maar stapje voor stapje komt de energiedrankfabrikant dichter bij Mercedes en Ferrari. Sterker nog, Verstappen kwalificeerde zich voor de beide Ferrari's evenals voor beide McLarens.

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Verlies in tweede sector

Voorafgaand aan de kwalificatie zag het er niet naar uit dat Verstappen op de eerste startrij zou kunnen eindigen. "Gisteren voelde het allemaal wel redelijk goed aan, alleen vanmiddag in VT3 totaal niet", blikt hij terug tegenover Viaplay. Na de laatste vrije training besloot het team een aantal aanpassingen terug te draaien en verbeteringen door te voeren. Dat pakte beter uit dan Verstappen had voorzien. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik mee zou doen voor pole, dus op dat gebied was het gewoon goed."

Ondanks de nipte marge ten opzichte van Antonelli weet de viervoudig wereldkampioen precies waar hij de tijd heeft laten liggen. "De auto voelde een stuk beter aan, alleen het is gewoon die tweede sector waar wij het laten liggen. Daar zijn een paar kerbs en hobbels en daar gaan wij gewoon niet zo goed over", verklaart hij. Verstappen noemt het een "bekend probleem" van de Red Bull, dat dit seizoen hevig last heeft van stuiterbewegingen op hobbelige banen en bij het aansnijden van kerbstones. Dat was in de voorgaande jaren met de vorige generatie F1-auto overigens ook zo. Volgens Verstappen verliest de wagen daar simpelweg te veel tijd.

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Verstappen wijst naar achilleshiel

Dat het verschil met de eerste startplaats uiteindelijk slechts 43 duizendste bedroeg, toont volgens hem wel aan dat er vooruitgang is geboekt op de langzamere baangedeeltes. Toch houdt hij een slag om de arm voor de Grand Prix van Barcelona-Catalunya, die volgende week op de kalender staat. "Volgende week is het een totaal ander circuit, dus daar moeten we even afwachten hoe we het in de snelle bochten doen, want dat is tot nu toe wel een beetje onze achilleshiel gebleken", sluit Verstappen af.

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