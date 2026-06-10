George Russell heeft tijdens de chaotische F1 Grand Prix van Monaco de wenkbrauwen doen fronsen door bij de staande herstart een enorm gat te laten vallen. De coureur van Mercedes deed dit bewust om de rest van het veld op te houden. Fans op social media zijn helemaal klaar met het rijgedrag van de Brit en roepen op dat er iets wordt gedaan tegen dit soort gevaarlijke acties. Maar waarom reed Russell eigenlijk expres zo langzaam?

De noodzaak voor deze ongebruikelijke actie vloeide voort uit een opeenstapeling van fouten bij de Duitse renstal. Russell had eerder in de race een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat, wat volgens hem te wijten was aan een softwareglitch. Hij was dan ook niet het enige slachtoffer en Alpine heeft zelfs een right of review aangevraagd, wat de deur openzet tot het mogelijk terugdraaien van de straffen. Toen de wedstrijdleiding tijdens een safety car-fase alle auto's door de pitstraat stuurde, ontstond er grote miscommunicatie. De monteurs raakten de bolide van Russell te vroeg aan, waardoor de straf niet reglementair werd ingelost. De stewards waren onverbiddelijk en zetten de tijdstraf om in een drive-through penalty.

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Tactische zet na rode vlag zorgt voor verbazing

Nadat de race was stilgelegd met een rode vlag vanwege een crash van Charles Leclerc en het opbrekende asfalt in Antony Noghès, volgde er een staande herstart. Russell besloot op dat moment het heft in eigen hand te nemen door extreem langzaam te rijden en de coureurs achter hem op te houden. Vervolgens trok hij vol gas op om in twee en een halve ronde tijd een zo groot mogelijk gat naar zo veel mogelijk coureurs te creëren. Het doel was om zo veel mogelijk tijd te winnen op de concurrentie, zodat de verplichte rit door de pitstraat hem zo min mogelijk plekken zou kosten. De FIA besloot tijdens de race niet in te grijpen voor het langzaam rijden. Het werd überhaupt niet onderzocht.

Fans roepen op tot extra straf voor Mercedes-coureur

Op social media is er echter met veel onbegrip gereageerd op de actie van de Mercedes-rijder. Verschillende fans riepen de Formule 1 op om in te grijpen en een extra straf uit te delen, omdat de herstarttactiek gevaarlijk zou zijn geweest. Een kijker verwoordde de frustratie op X als volgt: "Wat Russell daar deed was gevaarlijk en volstrekt onsportief. Bij een herstart, waarbij iedereen in de startmodus staat, doe je zoiets gewoon niet", zo klinkt het. "Hij wist van de drive-through penalty, dus probeerde hij duidelijk een ontsnappingsroute te forceren." Ook werden er vergelijkingen gemaakt met Australië 2024, toen Fernando Alonso expres langzaam reed en Russell daardoor crashte. "Alonso kreeg in Australië een straf van twintig seconden voor "mogelijk gevaarlijk rijgedrag, maar Russell die in Monaco direct na de start het veld ophield, is veel gevaarlijker", klinkt het verder op X.

Ondanks de opmerkelijke strategie liep de race in het prinsdom uit op een zware teleurstelling voor Russell. Door het inlossen van de drive-through penalty in het samengeperste veld viel hij ver terug en finishte hij uiteindelijk als twaalfde, buiten de punten. Het contrast binnen het team van Mercedes was groot, aangezien zijn negentienjarige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de race op dominante wijze wist te winnen.