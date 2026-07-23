Volgens Mercedes-coureur George Russell heeft zijn team de oorzaak gevonden van de motorproblemen die hem de afgelopen races parten speelden. De renstal stelde vast dat een onjuiste kalibratie ten grondslag lag aan het verlies van snelheid op de rechte stukken van de W17. Voor de Brit is deze ontdekking een grote opluchting in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije.

Tijdens de recente raceweekenden op Silverstone en Spa-Francorchamps verloor de nummer twee uit het wereldkampioenschap veel tijd door een haperende energie-afgifte. In België leidde dit mede tot een teleurstellend verloop van zijn weekend, waarbij hij in de eerste ronde uitviel na contact met de Ferrari van Lewis Hamilton. Russell, die momenteel een achterstand van vijftig punten heeft op zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Kimi Antonelli, is blij dat de fabriek in Brackley de oorzaak heeft weten te achterhalen. "Ik voel me nu goed", aldus Russell tegenover Racer. "Ik denk dat we een aantal van de problemen hebben ontdekt die ons in Spa tegenhielden. Dat is verfrissend om te horen en om het harde werk te zien dat op de fabriek is verzet om het tot op de bodem uit te zoeken."

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Geen hardwareprobleem

De complexe aard van de huidige krachtbronnen maakte de zoektocht naar het defect uitdagend, maar de data uit Spa bood uiteindelijk de sleutel tot de oplossing. Het bleek niet om een fysiek mankement aan de Mercedes-motor te gaan. "In feite waren het getallen op een scherm die niet helemaal goed gekalibreerd waren. Het is dus niet zo dat er een probleem is met de hardware", legt de coureur uit. De onjuiste afstelling zorgde ervoor dat het elektrisch vermogen niet efficiënt over de ronde werd verdeeld. "Ik denk dat de energie-afgifte over de ronde niet optimaal was, en we zagen dit ook bij Oscar Piastri, die een vergelijkbaar probleem had", voegt hij toe. De McLaren-coureur uitte na de race in België inderdaad felle kritiek op de onvoorspelbare algoritmen van de motoren.

Enorme opluchting

Voor de Mercedes-rijder betekent de softwarematige fix vooral rust in zijn hoofd. Tijdens de eerdere sessies was hij constant bezig met het compenseren van het gebrek aan vermogen door zijn rijstijl aan te passen. "Het is een enorme opluchting, ook tijdens het rijden, om eerlijk te zijn", bekent hij. "Tijdens sommige ronden in Silverstone en het grootste deel van de vrijdag en zaterdag in Spa, was ik aan het nadenken over hoe ik moest rijden om de motor snel te maken op het rechte stuk. Hoe ik op het gas ga, het versnellingsgebruik, hoe vroeg ik volgas geef." Uiteindelijk bleek die aanpassing onnodig en zelfs contraproductief. "Al die moeite gedurende drie sessies om mijn rijstijl aan te passen aan een nieuwe techniek was eigenlijk voor niets." Nu Mercedes precies weet welke waarden in de systemen moeten worden aangepast, kan de krachtbron weer op volle capaciteit functioneren. Dit stelt de Brit in staat om met een schone lei aan het weekend in Boedapest te beginnen, waar hij hoopt het gat naar Antonelli in de titelstrijd te verkleinen. "Ik kijk er nu naar uit om een weekend in te gaan waarin ik me gewoon kan proberen te concentreren op hard rijden, me focussen op de simpele dingen. Ik weet dat ik dan op mijn best presteer", besluit hij.

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