close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Drivers and cars line up for the start of the 2025 Abud Dhabi Grand Prix

'Formule 1 overweegt terugkeer naar Maleisië bij wegvallen races in het Midden-Oosten'

Drivers and cars line up for the start of the 2025 Abud Dhabi Grand Prix — Foto: © IMAGO

'Formule 1 overweegt terugkeer naar Maleisië bij wegvallen races in het Midden-Oosten'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De Grand Prix van Maleisië maakt mogelijk later dit jaar een verrassende terugkeer op de Formule 1-kalender. Omdat het doorgaan van de races in het Midden-Oosten onzeker is vanwege de aanhoudende spanningen in de regio, kijkt de koningsklasse van de autosport naar alternatieven. Het Sepang International Circuit geldt daarbij als een van de belangrijkste kandidaten, zo meldt The Race.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zorgen al langere tijd voor logistieke en veiligheidsproblemen. Eerder dit jaar werd de Grand Prix van Bahrein al geschrapt. Hoewel er nog werd gekeken naar een mogelijke verplaatsing naar het weekend van 4 oktober, is dat plan inmiddels definitief van tafel. Door de verdere escalatie in de regio lijkt een terugkeer naar Sakhir dit seizoen niet haalbaar. Daardoor is de kalender inmiddels geslonken van de geplande 24 naar 22 raceweekenden.

FIA neemt besluit over races in het Midden-Oosten

Ook de toekomst van de andere evenementen in de Golfregio, waaronder de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, hangt aan een zijden draadje. Dit weekend buigt de FIA World Motor Sport Council zich over de kalender van het World Endurance Championship (WEC) in het Midden-Oosten. Naar verwachting worden de WEC-races in Qatar en Bahrein geschrapt en vervangen door evenementen in Barcelona en Monza.

Dat besluit kan als belangrijke graadmeter worden gezien voor de Formule 1-races in de regio. De FOM wil namelijk voor de zomerstop duidelijkheid hebben over de situatie en zal op basis daarvan beslissen over de resterende races.

Mocht er daadwerkelijk een gat ontstaan op de kalender of een vervanger nodig zijn voor het vrije weekend begin oktober, dan lijkt Sepang een logische optie. Bronnen melden aan The Race dat het Maleisische circuit, dat tussen 1999 en 2017 onafgebroken op de kalender stond, uitstekende papieren heeft. De baan beschikt nog altijd over een FIA Grade 1-licentie. Daarnaast ligt het circuit vlak naast een internationale luchthaven en bevindt het zich geografisch dicht bij Singapore. Daardoor zou een terugkeer logistiek relatief eenvoudig te organiseren zijn.

Gerelateerd

FIA Grand Prix van Abu Dhabi Grand Prix van Qatar Formula 1 Formula One Management

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije

Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije

  • 21 juli 2026 08:02
  • 11
'Verstappen in gesprek met F1-baas Domenicali na twijfels over toekomst'

'Verstappen in gesprek met F1-baas Domenicali na twijfels over toekomst'

  • 19 juli 2026 21:11
  • 4
Red Bull en Aston Martin moeten zich melden bij persconferentie voor GP Hongarije

Red Bull en Aston Martin moeten zich melden bij persconferentie voor GP Hongarije

  • Gisteren 14:26
'F1-coureurs oneens met beslissingen GP België en gaan in gesprek met FIA'

'F1-coureurs oneens met beslissingen GP België en gaan in gesprek met FIA'

  • Gisteren 09:18
F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg

F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg

  • 20 juli 2026 15:57
Russell woest op Mercedes na DNF, Verstappen pakt podium ondanks 'bijna vliegtuigongeluk' | GPFans Recap Recap

Russell woest op Mercedes na DNF, Verstappen pakt podium ondanks 'bijna vliegtuigongeluk' | GPFans Recap

  • 19 juli 2026 21:46

Net binnen

16:09
Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal
15:32
Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"
15:01
Schumacher over situatie Red Bull: "Op een gegeven moment gaat daar een streep doorheen"
14:47
Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije
14:20
'Mercedes vindt diep in code wagen Russell oorzaak van België-problemen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes Data GP België

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

20 juli 2026 18:24 15
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

19 juli 2026 09:51
Ontdek het op Google Play
x