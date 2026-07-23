De Grand Prix van Maleisië maakt mogelijk later dit jaar een verrassende terugkeer op de Formule 1-kalender. Omdat het doorgaan van de races in het Midden-Oosten onzeker is vanwege de aanhoudende spanningen in de regio, kijkt de koningsklasse van de autosport naar alternatieven. Het Sepang International Circuit geldt daarbij als een van de belangrijkste kandidaten, zo meldt The Race.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zorgen al langere tijd voor logistieke en veiligheidsproblemen. Eerder dit jaar werd de Grand Prix van Bahrein al geschrapt. Hoewel er nog werd gekeken naar een mogelijke verplaatsing naar het weekend van 4 oktober, is dat plan inmiddels definitief van tafel. Door de verdere escalatie in de regio lijkt een terugkeer naar Sakhir dit seizoen niet haalbaar. Daardoor is de kalender inmiddels geslonken van de geplande 24 naar 22 raceweekenden.

Artikel gaat verder onder video

FIA neemt besluit over races in het Midden-Oosten

Ook de toekomst van de andere evenementen in de Golfregio, waaronder de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, hangt aan een zijden draadje. Dit weekend buigt de FIA World Motor Sport Council zich over de kalender van het World Endurance Championship (WEC) in het Midden-Oosten. Naar verwachting worden de WEC-races in Qatar en Bahrein geschrapt en vervangen door evenementen in Barcelona en Monza.

Dat besluit kan als belangrijke graadmeter worden gezien voor de Formule 1-races in de regio. De FOM wil namelijk voor de zomerstop duidelijkheid hebben over de situatie en zal op basis daarvan beslissen over de resterende races.

Mocht er daadwerkelijk een gat ontstaan op de kalender of een vervanger nodig zijn voor het vrije weekend begin oktober, dan lijkt Sepang een logische optie. Bronnen melden aan The Race dat het Maleisische circuit, dat tussen 1999 en 2017 onafgebroken op de kalender stond, uitstekende papieren heeft. De baan beschikt nog altijd over een FIA Grade 1-licentie. Daarnaast ligt het circuit vlak naast een internationale luchthaven en bevindt het zich geografisch dicht bij Singapore. Daardoor zou een terugkeer logistiek relatief eenvoudig te organiseren zijn.

Gerelateerd