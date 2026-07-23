Volgens Gabriel Bortoleto doet het debuterende fabrieksteam van Audi het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Tegenover The Race stelt de Braziliaan dat de wagen in orde is, maar dat het vooral schort aan de power unit. Mocht het Duitse team over de krachtbron van Mercedes of Red Bull beschikken, dan had Audi volgens Bortoleto wekelijks om het podium gevochten.

Audi staat dit jaar voor het eerst op de startgrid in de Formule 1, nadat het in voorgaande jaren als Sauber opereerde. Wel heeft Audi ervoor gekozen om in 2026 direct te starten met de eigen power unit, daar waar Cadillac bijvoorbeeld heeft gekozen voor de Ferrari-krachtbron. Samen met Red Bull Ford heeft Audi dus voor het eerst een Formule 1-krachtbron weten te bouwen, waarbij Bortoleto aangeeft dat dit voorlopig de grootste achilleshiel van het team is.

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Power unit is grootste zorgenkindje

Hoewel het nog altijd even afwachten is wat het officiële resultaat van de eerste Audi-periode is, is het al wel bekend dat Audi bij de motorleveranciers hoort die minstens vier procent achterlopen. Daardoor mag het merk diverse updates gaan brengen. Bortoleto stipte namelijk al aan dat het nog altijd schort aan een flinke dosis topsnelheid. "Als we dezelfde topsnelheid hadden als Mercedes of Red Bull, zouden we voor een plek in de top drie hebben gestreden", zo wees hij naar de race in Oostenrijk, waarbij topsnelheid een cruciale factor was.

De 21-jarige coureur vindt dat Audi zelfs verder is dan Alpine, maar dat het team dat door de power unit niet kan laten zien: "Ik denk dat we sowieso voor Alpine zitten, maar als we met hen vechten, kunnen we ze midden in de bochten niet inhalen, omdat dat simpelweg onmogelijk is. En op de rechte stukken lopen ze juist weer bij ons weg. Dus tenzij we voor hen blijven en een gat kunnen slaan, is het lastig om tegen ze te racen."

Allan McNish & Mattia Binotto

Allan McNish, de vervanger van de vertrokken Jonathan Wheatley, stelt dat de power unit in zijn geheel verbeterd kan worden, maar dat het ook niet helemaal slecht is: "Ik denk dat de cijfers duidelijk laten zien waar we staan bij gemiddelde tot hoge snelheden en we zijn erg goed. Ook erg efficiënt. We kunnen nog wel iets verbeteren bij lage snelheden."

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