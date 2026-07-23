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Max Verstappen, generic, Silverstone, 2026, Red Bull

Schumacher over situatie Red Bull: "Op een gegeven moment gaat daar een streep doorheen"

Max Verstappen, generic, Silverstone, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Schumacher over situatie Red Bull: "Op een gegeven moment gaat daar een streep doorheen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is een overstap van Max Verstappen naar McLaren niet uitgesloten. De Duitser baseert zijn vermoedens op een opvallend bezoek van het management van de viervoudig wereldkampioen aan de hospitality van de Britse renstal tijdens het Grand Prix-weekend in België. Dat laat de analist weten in de podcast Backstage Boxengasse.

De speculaties komen op een moment dat Oracle Red Bull Racing een moeizaam seizoen doormaakt. Met de introductie van de nieuwe motorreglementen en de eigen krachtbronnen kampt de formatie met een gebrek aan snelheid en betrouwbaarheid. Verstappen staat in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 91 punten. McLaren is daarentegen de dominante kracht op de grid en won in de afgelopen twee seizoenen de constructeurstitel. De overige topteams hebben hun line-ups veelal al vastgelegd of lijken dat op korte termijn te doen, terwijl de Nederlander zelf nog niets over zijn toekomst wil loslaten.

Bezoek aan de concurrentie

Schumacher stelt dat het bezoek van het kamp-Verstappen aan de regerend constructeurskampioen geen toevalligheid is. "Ik heb beelden gezien van de manager van Verstappen en Jos Verstappen die afgelopen weekend bij McLaren in de hospitality waren. Dat zal geen toeval zijn. Daar zullen ongetwijfeld gesprekken zijn gevoerd. Ze zijn vast niet alleen even langsgegaan voor een kop koffie – die is bij Red Bull, naar verluidt, beter. Ik ben dus benieuwd wat daar allemaal nog speelt", aldus de voormalig coureurs. GPFans kan bevestigen dat dit bezoek ging om de aanstelling van Dries Van Langendonck: met McLaren-talent dat door Max Verstappen onder zijn vleugels is genomen. 

Toch houdt de analist een slag om de arm wat betreft een definitief vertrek van de huidige nummer zeven van de wereld bij Red Bull. "Maar goed, de Formule 1 blijft onvoorspelbaar. Elk weekend gebeurt er wel weer iets. Als de auto ineens weer goed presteert en de sfeer omslaat naar iets positiefs, kan alles zomaar veranderen", benadrukt Schumacher.

Nieuwe race-engineer

Naast de geruchten rondom de coureur zelf is er ook beweging binnen het technische team van Verstappen. Zo is inmiddels duidelijk dat zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase officieel de overstap maakt naar concurrent McLaren. Performance-engineer Tom Hart leek eveneens te vertrekken om bij Williams de race-engineer van Alexander Albon te worden, maar hij is door Red Bull behouden. Schumacher adviseert de Oostenrijkse renstal om snel te handelen. "Nou, één ding is in ieder geval duidelijk. Nu Gianpiero Lambiase officieel naar McLaren gaat, zal hij natuurlijk niet meer overal van op de hoogte zijn. Op een gegeven moment moet je daar een streep onder zetten en Max Verstappen een nieuwe race-engineer geven. Dat zou ook logisch zijn, als verder alles bij het oude blijft", besluit de Duitser.

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