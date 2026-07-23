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Credit for photo: VLN

Verstappen wil niet verliezen tijdens livestream: 'Nog één keer jongens'

Credit for photo: VLN — Foto: © IMAGO

Verstappen wil niet verliezen tijdens livestream: 'Nog één keer jongens'

Redactie
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Hoewel Max Verstappen zich rustig aan het voorbereiden is op het raceweekend in Hongarije, kon de Nederlander ook nog wel even gamen. Op een livestream van Verstappen Simracing is de viervoudig kampioen verwikkeld in een heftig potje Arc Raiders.

Na het podiumplekje in België wil Red Bull in Hongarije doorpakken. Toch blijft het altijd de vraag hoe Red Bull voor de dag gaat komen. Zo moet de juiste balans snel worden gevonden om de snelheid uit de wagen te halen. Daarnaast komen diverse teams met flinke upgrades en dus wordt het interessant om te zien waar de Nederlander en zijn team op zondag kunnen gaan finishen.

Verstappen knalt er op los

Nog voordat het racegeweld losbarst op de Hungaroring, kan er nog wel even een game vanaf voor Verstappen. De Nederlander zag dat zijn team al een paar potjes had verloren en wilde zich daar niet bij neerleggen: "Dit is echt ongelooflijk (...) Wat gaan we doen? We kunnen niet finishen met een......" Direct wordt hij onderbroken door Luke Crane: "Zeg dat nu niet, want als dit weer gebeurt, dan moeten we opnieuw gaan spelen en ik weet niet zeker of ik dat nog in me heb." Verstappen snapt dat en stelt zijn missie bij: "Oké, laten we het nog één keer doen." Ook die poging loopt niet goed af, waarbij Chris Lulham de pineut is, want hij was als laatste over: "Er komt iemand naar je toe!"

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