In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere een definitief antwoord op de vraag of het TT Circuit Assen het plekje van Zandvoort op de Formule 1 overneemt, nadat de badplaats dit jaar haar voorlopig laatste Grand Prix heeft georganiseerd. Verder meent Tom Coronel meer te weten over de toekomst van Max Verstappen, is duidelijk geworden waarom een boordradio van George Russell niet werd uitgezonden en heeft Ricciardo Patrese een aantal pittige uitspraken gedaan over George Russell. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Definitief streep door Formule 1 in Assen: TT-Circuit staakt miljoenenplannen

De directie van het TT-circuit in Assen heeft definitief een streep gezet door de plannen om een Formule 1-race naar Drenthe te halen. De koningsklasse van de autosport heeft de kalender tot en met 2030 al volledig volgeboekt, waardoor de kansen voor het Nederlandse circuit voorlopig zijn verkeken. Omdat een plek op de kalender ook na dat jaartal vrijwel uitgesloten lijkt, weigert TT-directeur Mark van Aalderen de miljoenen te investeren die nodig zijn voor de vereiste Grade One-veiligheidslicentie. Meer lezen over het besluit van TT Circuit Assen? Klik hier.

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Coronel weet waar toekomst Verstappen ligt: "100 procent!"

Tom Coronel is er heilig van overtuigd dat Max Verstappen zijn toekomst verbindt aan Red Bull Racing. Ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek vanwege de tegenvallende prestaties in het huidige Formule 1-seizoen, ziet de analist de viervoudig wereldkampioen niet van renstal wisselen. In het SBS6-programma De Oranjezomer sprak Coronel duidelijke taal over de contractsituatie van de Nederlander: "Hij blijft. Honderd procent", klonk het onder andere. Meer lezen over de vermoedens van Coronel? Klik hier.

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FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buiten

In België was het George Russell die na zijn DNF op de boardradio sprong met een tirade. Die tirade was overigens niet te horen op de livefeed van de koningsklasse en ook via het onboardkanaal is deze niet terug te beluisteren. Volgens The Race was er een opmerkelijke reden waarom de FOM ervoor heeft gekozen om de boardradio niet uit te zenden. Het medium geeft aan dat de FOM het taalgebruik te heftig vond. Een opmerkelijke keuze, omdat de FOM in het verleden coureurs niet 'beschermd' heeft. Zo zijn er regelmatig in het heetst van de strijd tirades van Verstappen uitgezonden. Meer lezen over het besluit van de FOM? Klik hier.

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Brundle doet wat hij eerder Verstappen verweet en kraakt F1-reglementen

Martin Brundle heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige Formule 1-reglementen, waar de Britse verslaggever eerder nog Max Verstappen toe beet dat hij op moest houden met zeuren, of moest vertrekken. "Ik heb een traan in mijn oog, want we zijn alle fantastische bochten op Silverstone kwijtgeraakt en hier in Spa is de situatie hetzelfde", klinkt het namens Sky Sports. "Deze nieuwe reglementen doen ons pijn op de snelle circuits. We proberen er voor 2027 en 2028 wat aan te doen, maar we moeten zo snel mogelijk van dit concept in 2030 af. Dat gezegd hebbende, hier moeten we het mee doen." Meer lezen over de gedraaide mening van Brundle? Klik hier.

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'Russell helpt eigen titelkansen om zeep door constant naar excuses te zoeken'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese gooit George Russell zijn eigen ruiten in door te veel naar excuses te zoeken. De Italiaan stelt dat de Mercedes-coureur in een negatieve spiraal zit en te veel klaagt, wat zijn prestaties op de baan direct negatief beïnvloedt. Dat laat de inmiddels 72-jarige analist weten in gesprek met Compare.bet. "George Russell is in een stemming beland waarin hij denkt dat alles tegen hem zit", stelt Patrese. "Maar dat maakt zijn prestaties alleen maar slechter. Wanneer je in deze gemoedstoestand wegzakt en denkt dat alles tegen je is, presteer je automatisch onder je kunnen. Als hij zijn moraal zou verbeteren, kan hij waarschijnlijk ook sneller gaan. Maar hij denkt altijd dat er iets tegen hem is. Meer lezen over de mening van Patrese? Klik hier.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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