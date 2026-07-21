De directie van het TT-circuit in Assen heeft definitief een streep gezet door de plannen om een Formule 1-race naar Drenthe te halen. De koningsklasse van de autosport heeft de kalender tot en met 2030 al volledig volgeboekt, waardoor de kansen voor het Nederlandse circuit voorlopig zijn verkeken. Omdat een plek op de kalender ook na dat jaartal vrijwel uitgesloten lijkt, weigert TT-directeur Mark van Aalderen de miljoenen te investeren die nodig zijn voor de vereiste Grade One-veiligheidslicentie.

Vooral rond de zomerperiode laait de discussie over een tweede Nederlandse Grand Prix steevast op. Arjan Bos, de voorzitter van het TT-Circuit Assen, merkt dat de roep om een race onverminderd groot blijft. "Want de vraag is in deze tijd van het jaar altijd weer actueel. De TT zit er net op, Jack’s Casino Racing Day komt eraan en straks tijdens de Grand Prix in Zandvoort wordt ons altijd weer gevraagd of en wanneer de Formule 1 naar Assen komt", zo stelt de bestuurder bij De Telegraaf. Toch is het besluit nu definitief genomen. "We hadden het graag gedaan", vult Van Aalderen aan. "Het TT-Circuit heeft altijd gezegd dat indien er een promotor zou komen om een Formule 1-race te huisvesten, wij het circuit zouden aanpassen. Nu ons duidelijk is gemaakt dat de kans op een Formule 1-wedstrijd in Assen nul is tot 2030 en daarna bijzonder klein, hebben directie en bestuur besloten geen noodzakelijke miljoeninvesteringen te doen voor het binnenhalen van een Grade One-licentie", aldus de directeur.

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Gesprekken met top van Formule 1 gaven duidelijkheid

De uiteindelijke beslissing is het resultaat van direct contact met de eigenaren van de sport. Afgelopen februari waren de twee topmannen in Barcelona, waar ze kennismaakten met Derek Chang, de CEO van Liberty Media. Dit Amerikaanse bedrijf bezit de rechten van zowel de Formule 1 als de MotoGP. Drie weken geleden was Chang met zijn gevolg te gast in Drenthe tijdens de 93e editie van de TT. "We hebben hem toen recht op de man gevraagd wat de mogelijkheden waren voor Assen wat betreft de Formule 1", legt Bos uit. "En wilden toen een eerlijk antwoord. Hij verwees ons door naar Louise Young. Zij is de Chief Race Officer van de Formule 1. Zij gaat dus over de circuitkeuze en de kalender", voegt de voorzitter daaraan toe.

Investeringen verschuiven naar de MotoGP

In een daaropvolgend telefoongesprek met Young werd de harde realiteit pijnlijk duidelijk. De kalender zit tot het einde van dit decennium vol en mocht er daarna een race wegvallen, dan staat een Europees circuit niet bovenaan het lijstje met alternatieven. "We kregen van haar een heel eerlijk antwoord: de kans was miniem dat Assen in aanmerking komt voor een Formule 1-wedstrijd", verklaart de topman. Het bestuur trok daarop direct zijn conclusies. "Toen hebben wij gezegd: dan is het niet verstandig de baan aan te passen om aan de licentie-eisen voor de Grade One te voldoen. Dat zou ons miljoenen hebben gekost, om de baan klaar te maken voor een incidentele Formule 1-wedstrijd", aldus Bos.

De miljoenen die het circuit bespaart door de Formule 1-droom te laten varen, worden nu volledig ingezet voor de tweewielers. "Wij weten wat het kost om de MotoGP te kunnen blijven organiseren. Dat doen we volgend jaar alweer voor de 94e keer. Dat heeft weer onze prioriteit. De plannen om in Assen een Formule 1-wedstrijd te organiseren, zijn niet langer actueel", besluit Van Aalderen stellig. Ook Bos ziet een race in de toekomst niet meer gebeuren, tenzij er een wonder geschiedt. "Dat moet dan wel een hele kleine kier zijn. Maar de investeringen staan in geen verhouding tot wat ze opleveren", concludeert de voorzitter.

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