Antonelli verwacht titanenstrijd op de Hungaroring: 'Gevecht tussen alle topteams'
Antonelli verwacht titanenstrijd op de Hungaroring: 'Gevecht tussen alle topteams'Maak ons je Google-favoriet
WK-leider Kimi Antonelli houdt rekening met zware tegenstand tijdens de aanstaande Grand Prix van Hongarije. De Italiaanse Mercedes-coureur verwacht dat de overige topteams het hem lastig zullen maken op de Hungaroring. De koploper in het wereldkampioenschap voorziet dan ook een felle strijd op het bochtige asfalt in Boedapest.
Antonelli reist met het nodige zelfvertrouwen af naar de Hongaarse hoofdstad. Afgelopen weekend schreef hij nog de Grand Prix van België op zijn naam, waarmee hij zijn leidende positie in het klassement verder wist te verstevigen. Met een totaal van 204 punten beschikt hij momenteel over een comfortabele marge op Ferrari-coureur Lewis Hamilton en teamgenoot George Russell. Desondanks waakt de jonge Italiaan voor onderschatting, aangezien formaties als Ferrari, McLaren en Red Bull Racing recentelijk hebben aangetoond het gat met Mercedes te kunnen dichten.
Antonelli verwacht gevecht tussen alle topteams
Het circuit in Hongarije staat vanwege het bochtige karakter en het gebrek aan lange rechte stukken ook wel bekend als een 'Monaco zonder muren'. Teams rijden er traditiegetrouw met maximale neerwaartse kracht en de kwalificatie op zaterdag is doorgaans bepalend voor het resultaat op zondag. Inhalen is op de smalle baan immers uiterst gecompliceerd, waardoor de focus voor de afstelling volledig op mechanische grip en tractie ligt. Ook de uitdagingen rondom het gebruik van de batterij zijn in Hongarije een stuk minder.
Batterij speelt kleinere rol in Hongarije
Ook Antonelli ziet de gelijkenissen met het bekende stratencircuit in het Monegaskische prinsdom en verwacht dat er wederom een titanenstrijd zal ontstaan. "Ik denk dat alle vier de topteams dicht bij elkaar zullen zitten, omdat je er natuurlijk geen problemen met de batterij hebt", zo legt de Italiaan uit aan de media in België. "De deployment gaat heel natuurlijk zijn, dus het wordt weer zo'n circuit dat misschien een beetje lijkt op Monaco, waar je gewoon zo snel mogelijk probeert te rijden", aldus de racewinnaar van Spa-Francorchamps.
Voor de race, die aanstaande zondag om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, rekent de WK-leider dan ook niet op een eenvoudige middag. Waar hij in België ook al redelijk onder druk werd gezet, verwacht hij dat de onderlinge verschillen in Boedapest nog een stuk kleiner zullen zijn. "Het wordt interessant", blikt Antonelli vooruit. "Ik denk dat het heel spannend zal worden tussen ons allemaal, en daarom is het belangrijk om alles goed op orde te hebben".
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