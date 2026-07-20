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Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026

Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen na 'supergevaarlijk' probleem

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, China, 2026 — Foto: © IMAGO

Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen na 'supergevaarlijk' probleem

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Red Bull Racing heeft de oorzaak achterhaald van de technische problemen waar Max Verstappen en Isack Hadjar recentelijk mee te maken kregen met betrekking tot hun achtervleugel. Volgens teambaas Laurent Mekies wordt er voor de aanstaande Grand Prix van Hongarije een update doorgevoerd die het euvel definitief moet verhelpen. Eerder liet Verstappen zich al kritisch uit over de haperende vleugel, die hij bestempelde als "supergevaarlijk".

Na de race op Silverstone ontstond er de nodige onduidelijkheid over de omklappende achtervleugels op de wagens van de viervoudig wereldkampioen en zijn teamgenoot. Mekies sprak in eerste instantie over twee losse incidenten, maar wees tegelijkertijd naar een mechanisch mankement. De opvolger van Christian Horner schept nu echter duidelijkheid over de situatie. "Beide uitspraken zijn correct", zo stelt de teambaas. "Het waren mechanische problemen, maar wel twee verschillende mechanische problemen". De renstal heeft het lek inmiddels boven. "We zullen voor Boedapest een oplossing hebben", aldus de Fransman, die daarmee dus goed nieuws heeft voor Verstappen en Hadjar.

Red Bull jaagt op laatste tienden met nieuwe krachtbron

De technische tegenslag weerhoudt de leidinggevende er niet van om de blik nadrukkelijk vooruit te richten. Mekies gebruikt de opgeloste vleugelproblemen om de algemene ontwikkeling van het team, dat momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, te benadrukken. De renstal rijdt dit seizoen voor het eerst met de eigen Red Bull Ford Powertrains en begon het jaar met een aanzienlijke achterstand. "Toen we met onze eigen powerunit begonnen, stonden we waarschijnlijk meer dan een seconde achter", legt Mekies uit. "De concurrentie wacht natuurlijk niet op je, maar na tien of elf races is het grootste deel van die achterstand verdwenen".

Ondanks de forse inhaalslag en het feit dat de coureurs de afgelopen races over de snelheid beschikten om voor de ereplaatsen te vechten, is de honger nog niet gestild. "De afgelopen drie races hadden we op zijn minst de snelheid om mee te doen om het podium", stelt Mekies, die tegelijkertijd waakt voor gemakzucht. "We zitten nu in het moeilijkste gedeelte". Volgens de teambaas is het vinden van extra tijd momenteel de absolute prioriteit voor de organisatie. "We zijn hier niet om voor podiumplaatsen te vechten", klinkt het strijdvaardig. "We willen als complete organisatie, met chassis én powerunit, nog eens twee of drie tienden vinden. Dat is de grootste uitdaging".

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