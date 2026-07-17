Juan Pablo Montoya stelt dat Red Bull Racing er niet goed aan heeft gedaan om de Macarena-vleugel thuis te laten voor het weekend in België. De Colombiaan legt bij F1 TV uit dat de problemen zich de afgelopen weekenden alleen bij Max Verstappen voordeden, terwijl Isack Hadjar nergens last van had. Daarnaast blijkt het teruggrijpen naar een ouder model ook nog eens langzamer te zijn.

Verstappen kende in Oostenrijk en Silverstone namelijk twee grote klappers met de innovatieve vleugel, waarvan ook Ferrari een variant heeft ontwikkeld. Beide keren was er een probleem met het sluiten van de vleugel, al erkende Verstappen dat er twee verschillende oorzaken waren. De Nederlander was na de klapper in Engeland helder en stelde dat het rijden met de vleugel inmiddels gevaarlijk was geworden. Het team is daarop dan ook op onderzoek uitgegaan. Uiteindelijk is besloten om tijdens het raceweekend in België geen gebruik te maken van de Macarena-vleugel.

Artikel gaat verder onder video

'Hadjar kent voorlopig geen problemen met Macarena-vleugel'

Montoya stelt dat Hadjar met zijn vuist op tafel had moeten slaan en had moeten afdwingen dat de Macarena-vleugel wél zou worden meegenomen: "Als je Hadjar was, zou je het team pushen en zeggen dat je het risico wel wilt nemen. Ik had dat wel gedaan. Als ik aan het racen was en ze zeiden dat ze zich er niet volledig comfortabel bij voelden, had ik gezegd dat ik het prima vond." De analist wijst simpelweg naar de rondetijd: "Als dat een voordeel van een tiende tot anderhalve tiende oplevert, zou ik het riskeren."

'Verstappen veroorzaakt problemen met achtervleugel'

Toch ziet ook de voormalig F1-coureur dat er problemen zijn geweest bij Verstappen, maar hij wijst daarvoor ook naar de rijstijl van de Nederlander: "Max heeft twee problemen gehad. Misschien rijdt Max wel agressiever. Wat het ook is, het veroorzaakt problemen. Hij pusht waarschijnlijk harder en zoekt de limieten verder op. Het is heel lastig."

Gerelateerd