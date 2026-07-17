close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen after Sprint at Silverstone

Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel

Verstappen after Sprint at Silverstone — Foto: © IMAGO
3 reacties

Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Juan Pablo Montoya stelt dat Red Bull Racing er niet goed aan heeft gedaan om de Macarena-vleugel thuis te laten voor het weekend in België. De Colombiaan legt bij F1 TV uit dat de problemen zich de afgelopen weekenden alleen bij Max Verstappen voordeden, terwijl Isack Hadjar nergens last van had. Daarnaast blijkt het teruggrijpen naar een ouder model ook nog eens langzamer te zijn.

Verstappen kende in Oostenrijk en Silverstone namelijk twee grote klappers met de innovatieve vleugel, waarvan ook Ferrari een variant heeft ontwikkeld. Beide keren was er een probleem met het sluiten van de vleugel, al erkende Verstappen dat er twee verschillende oorzaken waren. De Nederlander was na de klapper in Engeland helder en stelde dat het rijden met de vleugel inmiddels gevaarlijk was geworden. Het team is daarop dan ook op onderzoek uitgegaan. Uiteindelijk is besloten om tijdens het raceweekend in België geen gebruik te maken van de Macarena-vleugel.

'Hadjar kent voorlopig geen problemen met Macarena-vleugel'

Montoya stelt dat Hadjar met zijn vuist op tafel had moeten slaan en had moeten afdwingen dat de Macarena-vleugel wél zou worden meegenomen: "Als je Hadjar was, zou je het team pushen en zeggen dat je het risico wel wilt nemen. Ik had dat wel gedaan. Als ik aan het racen was en ze zeiden dat ze zich er niet volledig comfortabel bij voelden, had ik gezegd dat ik het prima vond." De analist wijst simpelweg naar de rondetijd: "Als dat een voordeel van een tiende tot anderhalve tiende oplevert, zou ik het riskeren."

'Verstappen veroorzaakt problemen met achtervleugel'

Toch ziet ook de voormalig F1-coureur dat er problemen zijn geweest bij Verstappen, maar hij wijst daarvoor ook naar de rijstijl van de Nederlander: "Max heeft twee problemen gehad. Misschien rijdt Max wel agressiever. Wat het ook is, het veroorzaakt problemen. Hij pusht waarschijnlijk harder en zoekt de limieten verder op. Het is heel lastig."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Isack Hadjar Grand Prix van België Spa-Francorchamps

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'

'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'

  • 2 uur geleden
Red Bull heeft enkele updates meegenomen naar GP van België

Red Bull heeft enkele updates meegenomen naar GP van België

  • Gisteren 19:47
  • 4
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"

Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"

  • 18 minuten geleden
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie

Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie

  • 49 minuten geleden
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen

Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen

  • 1 uur geleden
  • 2
Norris verwacht moeizaam weekend met gridstraf op zondag

Norris verwacht moeizaam weekend met gridstraf op zondag

  • Gisteren 20:16

Net binnen

10:41
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
10:09
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie
09:41
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
08:34
'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'
08:02
Marko over toekomst Verstappen: 'Ook na 2028 is hij nog in de Formule 1 te bewonderen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen Max Verstappen

Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen

1 uur geleden 2
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend" Bearman als opvolger verstappen?

Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"

Gisteren 14:12
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko raymond vermeulen reageert

Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko

Gisteren 08:51 5
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee' mclaren-coureur reageert

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

15 juli 2026 16:18
Ontdek het op Google Play
x