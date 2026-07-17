Wat heeft de mediadag in België ons geleerd over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1? Om de Nederlander zelf te citeren: "Niks nieuws." Maar tussen de regels door is er door verschillende coureurs wat interessants gezegd.

De toekomst van Max Verstappen speelt tot vervelens toe al wekenlang een hoofdrol in de krantenkoppen. Nadat social media afgelopen week volstroomden met vage tweets van journalisten over een "wereldschokkende" aankondiging, heb ook ik mijn mailbox regelmatig gerefresht in afwachting van een persbericht van Red Bull Racing (of McLaren). Het bleek een storm in een glas water, waarna de focus werd verschoven naar de mediadag in België. Als alle geruchten gebaseerd waren op gebakken lucht, zou Verstappen dan hier in ieder geval uitspreken dat hij volgend jaar 'gewoon' voor Red Bull Racing rijdt, om een eind te maken aan de geruchtenstroom? Ook dat bleef uit.

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De viervoudig wereldkampioen had weinig interesse om uitgebreid in te gaan op zijn toekomstplannen. Op de persconferentie liet hij kortaf weten niks nieuws te hebben te melden, waarna hij in de hospitality van Red Bull Racing aanschoof voor een sessie met de aanwezige Nederlandse pers. Op de vraag van GPFans of hij inmiddels al horendol werd van al die vragen over zijn toekomst, klonk het: "Ja, daarom kap ik het af. Ik heb geen zin om daarover te praten en dan houdt het vanzelf op."

Verstappen weet wat hij doet in de media

Ook hier liet Verstappen niets los over zijn toekomst, maar het was tussen de regels door waar het interessant werd. Op de vraag of hij - ook al wil hij nog niets loslaten in de media - voor zichzelf al wel besloten heeft wat hij gaat doen, klonk het: "Ik focus me op het zetten van de juiste stappen hier. Uiteindelijk komt het allemaal vanzelf, zo is het altijd geweest. Ik heb geen datum waarop ik het wil weten; er is geen druk." Dat mensen de geruchtenmolen zat zijn, begrijp ik als geen ander. Maar Verstappen heeft inmiddels een decennia mediaervaring en is bekend met de politieke spelletjes in de Formule 1. Het is dus ook een bewuste keuze van de 28-jarige coureur om niet hardop uit te spreken dat hij volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt.

Maar de kans dat er een transfer aanstaande is, lijkt ook steeds verder te slinken. Contracten in de Formule 1 zijn niets anders dan intentieverklaringen en kunnen op ieder moment verscheurd worden, maar er zijn weinig nerveuze gezichten te bespeuren onder de andere hoofdrolspelers in het geruchtencircuit. Zo kreeg Oscar Piastri tegenover onder andere GPFans de vraag of hij kan bevestigen dat hij volgend jaar voor McLaren rijdt. Zijn antwoord was kort, maar krachtig: "Ja." Ook George Russell lijkt zich geen zorgen te maken en bevestigde in Barcelona al volgend jaar "100 procent zeker" voor Mercedes te rijden.

Wat zijn de intenties van Verstappen?

Dat wil allemaal niet zeggen dat Verstappen nergens heen kan. Als de viervoudig wereldkampioen bij Mercedes, Ferrari of McLaren aanklopt, zal er echt wel opengedaan worden om de mogelijkheden te bespreken. Maar misschien wil Verstappen wel alleen de druk intern bij Red Bull Racing opvoeren. Misschien wil hij blijven onder bepaalde voorwaarden (zoals meer vrijheden) of wil hij het team laten voelen dat het menens is, zodat er beter naar hem geluisterd wordt qua ontwikkeling van de auto. Het is en blijft giswerk, en dat is nu al weken zo. Ik heb het antwoord ook niet, maar durf wel te beweren dat Verstappen er bewust voor kiest om (nog) niet wereldkundig te maken dat hij volgend jaar voor Red Bull rijdt.

Bearman in de hoek

De mediasessie met Oliver Bearman was eveneens interessant. De Haas-coureur werd gewezen op de geruchten dat Red Bull-teambaas Laurent Mekies hem op het oog zou hebben als mogelijke opvolger van Verstappen, maar Bearman wist precies waar het over ging: "Het is een groot compliment als je bij een team als Red Bull Racing wordt genoemd", klonk het tegenover onder andere GPFans. "Maar ik tast nog in het duister over mijn toekomst. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar." Die uitspraak viel niet in de smaak bij de persmanager van de 21-jarige coureur. Toen daarop werd doorgevraagd met de vraag of hij dus een "free agent" is voor volgend jaar, zei hij: "Dat is niet wat ik bedoelde", en toen werd het onderwerp afgekapt.

Voer voor speculatie dus, al is menig Formule 1-fan inmiddels verzadigd. Voor de zomerstop weten we waarschijnlijk meer. De manager van Verstappen heeft immers zelf laten weten dat er voor die tijd een knoop moet worden doorgehakt.

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