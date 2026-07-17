Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft Max Verstappen ook na het aflopen van zijn huidige contract in 2028 actief in de Formule 1. De Oostenrijker denkt dat de viervoudig wereldkampioen door de huidige moeilijke periode met Red Bull heen zal komen en verwacht dat zowel het sportieve als financiële plaatje ervoor zorgt dat Verstappen actief blijft in de koningsklasse, zo vertelt de vertrouweling van de familie tegenover de Oostenrijkse krant Krone.

De toekomst van de Nederlander is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. Verstappen ligt nog tot en met eind 2028 vast bij Red Bull, maar door een clausule in zijn contract bestaat er een mogelijkheid om eerder te vertrekken. Toch probeerde manager Raymond Vermeulen de geruchten onlangs al te temperen tegenover oe24. "Er wordt veel over geschreven. Maar de waarheid is dat Max zijn tijd bij Red Bull wil afmaken. Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag uitdienen", liet Vermeulen weten.

Artikel gaat verder onder video

Huidige situatie op scherp

Dat er momenteel veel speelt binnen Red Bull, valt echter niet te ontkennen. De prestaties vallen tegen en de renstal staat momenteel slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Marko wijst naar de recente races in Oostenrijk en Groot-Brittannië, waar Verstappen een podium pakte en vervolgens uitviel na problemen met de auto. "Nou ja, de twee crashes in Spielberg en Silverstone hebben de situatie verder op scherp gezet. Op dit moment zit er duidelijk ergens iets niet goed. Voor beide partijen is het nu zaak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en samen naar een oplossing te zoeken", aldus Marko.

Volgens de Oostenrijker draait alles momenteel om één ding: de auto. "Het belangrijkste is dat Max een competitieve auto krijgt. Zoals in Monaco en Oostenrijk, maar op Silverstone zaten we weer ver achter. Er moet gewoon weer meer continuïteit komen." De focus binnen Red Bull ligt dan ook volledig op het terugvinden van de vorm waarmee Verstappen de afgelopen jaren meerdere wereldtitels wist te winnen.

Ophef over ontmoeting

De geruchten rondom Verstappen werden onlangs extra aangewakkerd door een ontmoeting tussen Marko, Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen in Amsterdam. Volgens Marko wordt daar echter meer achter gezocht dan nodig is. "Het is onvoorstelbaar hoe groot de impact daarvan is, terwijl ik elk jaar wel een keer bij de familie Verstappen op bezoek kom", vertelt hij. "Jos is in Nederland nu eenmaal een grote naam en misschien ik ook wel", voegt hij met een glimlach toe.

Ook over de veelbesproken exitclausule in het contract van Verstappen blijft Marko nuchter. Volgens hem zijn dergelijke afspraken normaal in de Formule 1. "In elk contract staan zulke bepalingen, maar je kunt natuurlijk ook over termijnen praten."

Terugkeer V8-motoren

Hoewel Verstappen regelmatig heeft aangegeven interesse te hebben in andere raceklassen, verwacht Marko niet dat hij de Formule 1 snel achter zich laat. Zeker niet met de mogelijke terugkeer van V8-motoren vanaf 2030 of 2031. Die motoren moeten zorgen voor meer geluid en lagere kosten.

"Het echte racen met een V8-motor zou in 2030 of 2031 moeten beginnen. Tot die tijd moet ook Max volhouden", stelt Marko. Uiteindelijk speelt ook het commerciële plaatje een rol. "Het geld zit nu eenmaal in de Formule 1. Daarom ga ik ervan uit dat we Max ook na afloop van zijn contract bij Red Bull in 2028 nog in de koningsklasse zullen zien rijden."

Gerelateerd