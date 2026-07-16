Het raceweekend in België is aangebroken met de mediadag op Circuit Spa-Francorchamps. Er zijn dan ook weer diverse nieuwtjes naar buiten gekomen en de meest gelezen berichten vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag maakte Raymond Vermeulen een statement over de toekomst van Max Verstappen. Red Bull heeft daarnaast een aantal nieuwe onderdelen meegenomen voor het weekend in de Ardennen en Lando Norris weet nu al dat hij op zondag tien plekken naar achteren wordt gezet op de grid. Dit is de GPFans Recap van donderdag 16 juli.

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Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, heeft laten weten dat er geen sprake zal zijn van een voortijdig vertrek van de viervoudig wereldkampioen bij Red Bull Racing. Hij reageert op de geruchten over een overstap naar McLaren, die verder werden aangewakkerd na een ontmoeting in Amsterdam met Jos Verstappen en Helmut Marko. De uitspraken van Vermeulen lezen? Klik hier!

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McLaren bevestigt gridstraf voor GP België: 'Kiezen er bewust voor om het hier te doen'

Lando Norris zal tijdens de F1 Grand Prix van België een gridstraf van tien plaatsen moeten incasseren. De McLaren-coureur krijgt op het Circuit de Spa-Francorchamps een vierde zogeheten power electronics unit in zijn wagen gemonteerd. Hiermee overschrijdt de coureur zijn maximaal toegestane limiet van drie componenten voor dit seizoen, wat automatisch resulteert in een straf van de FIA. Alles lezen over de keuze van McLaren? Klik hier!

Verstappen kortaf over transferperikelen: "Er valt niets te zeggen"

De man over wie het de afgelopen weken veelvuldig is gegaan, Max Verstappen, heeft tijdens de persconferentie in België nogmaals uitgelegd dat er momenteel geen update is over zijn toekomst. De afgelopen jaren was het vooral Mercedes dat flirtte met de Nederlander, maar de afgelopen weken doken ook geruchten op over een mogelijke overstap naar McLaren. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!

'Red Bull overweegt verbod op Macarena-vleugel af te dwingen na eigen falen Verstappen'

Red Bull Racing probeert naar verluidt een verbod af te dwingen op de zogeheten Macarena-achtervleugel, mochten ze het complexe aerodynamische onderdeel zelf niet veilig aan de praat krijgen. De renstal uit Milton Keynes hoopt met een politieke lobby via de FIA te voorkomen dat concurrenten er wel voordeel uit halen. Alles lezen over het verbod dat Red Bull er doorheen wil krijgen? Klik hier!

FIA bevestigt veranderingen aan Circuit de Spa-Francorchamps voor GP België

Ieder jaar is elk circuit bezig met het doorvoeren van aanpassingen om te voldoen aan de strenge eisen van de Formule 1. Dat is in aanloop naar de Grand Prix van België niet anders geworden. Dit zijn de veranderingen waar de 22 coureurs op het Circuit de Spa-Francorchamps rekening mee moeten houden. Alles lezen over de veranderingen aan het circuit? Klik hier!

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Red Bull heeft enkele updates meegenomen naar GP van België

Het team van Red Bull Racing heeft ook nieuwe onderdelen meegenomen naar Spa-Francorchamps, zo blijkt uit diverse foto's die donderdag in België zijn gemaakt. Alles lezen over de nieuwe onderdelen bij Red Bull? Klik hier!

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