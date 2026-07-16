Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en MarkoMaak ons je Google-favoriet
Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, heeft laten weten dat er geen sprake zal zijn van een voortijdig vertrek van de viervoudig wereldkampioen bij Red Bull Racing. Hij reageert op de geruchten over een overstap naar McLaren, die verder werden aangewakkerd na een ontmoeting in Amsterdam met Jos Verstappen en Helmut Marko.
Afgelopen week dook er een foto op van het drietal in de Nederlandse hoofdstad. Marko is sinds eind vorig jaar geen formeel adviseur meer van het team, maar fungeert als ambassadeur voor de Red Bull Ring en blijft een belangrijke vertrouweling. Vermeulen benadrukt echter dat er geen zakelijke motieven achter de samenkomst zaten. "Dat was een privébijeenkomst die al lang gepland stond. Bovendien is de zus van Max getrouwd", begon hij te vertellen in een telefoongesprek met de Oostenrijkse bron oe24.
Ontsnappingsclausule en loyaliteit
Naast de ontmoeting wordt er veel gespeculeerd over een mogelijke overstap van de Limburger. Verstappen kent een nogal uitdagend seizoen, staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en heeft dit jaar nog geen race gewonnen. De uitvalbeurt op Silverstone, terwijl hij op podiumkoers lag, was echt een dieptepunt, aangezien het het tweede weekend op rij was dat de achtervleugel haperde. Omdat hij ruim buiten de top twee van het klassement valt, is een speciale ontsnappingsclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract inmiddels te activeren.
Toch is het kamp-Verstappen niet van plan om die optie te lichten. "Er wordt veel geschreven. Maar de waarheid is dat Max de boel bij Red Bull wil afmaken. Hij heeft een contract tot en met 2028 en wil dat graag uitdienen", verklaart Vermeulen. Over de veelbesproken clausule voegt hij toe: "Dat die clausule bestaat, betekent niet dat we hem ook gebruiken. We hadden hem de afgelopen jaren ook kunnen gebruiken en hebben dat niet gedaan."
De huidige achterstand van Red Bull Racing hangt nauw samen met de nieuwe Red Bull Ford-power unit, die kampt met betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan elektrisch vermogen ten opzichte van de concurrentie. Desondanks blijft Vermeulen positief over de zelfontwikkelde krachtbron. Volgens hem is de motor "beter dan de meesten hadden gedacht". De manager verwacht dan ook dat de coureur dit seizoen nog zeges aan zijn palmares zal toevoegen. "Waarschijnlijk niet nu in Spa, maar in Boedapest en Zandvoort stijgt de kans." Als het aan de manager ligt, zal Verstappen volgend jaar meedoen om de titel in een Red Bull.
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