Nog één nachtje slapen en dan is het tijd voor de mediadag van de F1 Grand Prix van België. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De geruchtenmolen rondom Max Verstappen blijft draaien. Zo zou Ollie Bearman geopperd zijn als diens opvolger bij Red Bull Racing, mocht de viervoudig wereldkampioen willen vertrekken. Oscar Piastri heeft ondertussen zijn eerste reactie gegeven op de speculaties over zijn zitje, terwijl zijn CEO Zak Brown er met een knipoog over hint. Verder heeft Aston Martin goed nieuws over de ontwikkelingen van de AMR26, gaat Guenther Steiner in op de toekomst van Verstappen en blikt de Limburger zelf vooruit op de aankomende race op Spa-Francorchamps.

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'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'

Oliver Bearman zou volgens Sky Sports op de radar van Red Bull Racing staan als mogelijke vervanger van Max Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten te vertrekken. Presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher bespreken de potentiële transfer in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam. "Qua talent snap ik het", aldus Bolscher. "Bearman is een hele goede coureur. Qua spraakmaker voor Red Bull vind ik het een beetje een veilige keuze, want het is niet iemand zoals Max die heel erg uitgesproken is en altijd zijn ongezouten mening geeft. Qua uitstraling vind ik het geen ster voor een groot team. Hij verkoopt denk ik niet de petjes." Lees hier het hele artikel over Ollie Bearman als mogelijkheid bij Red Bull Racing.

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'Aston Martin hoopt op ommekeer: simulator voorspelt winst van twee seconden'

Aston Martin hoopt tijdens de aanstaande Grand Prix van Hongarije eindelijk af te rekenen met een dramatische seizoensstart. Volgens data uit de eigen fabriekssimulator in Silverstone zou een ingrijpend nieuw upgradepakket de AMR26-bolide liefst twee seconden per ronde sneller moeten maken. Lees hier het hele artikel over de ontwikkelingen bij Aston Martin.

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Brown wakkert opnieuw speculaties aan over Verstappen-transfer naar McLaren

Zak Brown vindt het geen enkel probleem wanneer een coureur naast zijn verplichtingen in de Formule 1 ook in andere klassen wil racen. De CEO van McLaren deelt een hoge score uit aan een dergelijk scenario, met een duidelijke knipoog naar Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Britse renstal. Lees hier het hele artikel over de uitspraak van Zak Brown.

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Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'

Guenther Steiner denkt dat Max Verstappen er absoluut spijt van heeft dat hij in het verleden geen contract bij Mercedes heeft getekend. De voormalig teambaas van Haas F1 Team en huidige CEO van MotoGP-renstal Tech3 stelt dat de viervoudig wereldkampioen destijds zijn kans heeft gemist en dat de deur naar de Zilverpijlen inmiddels stevig in het slot zit. "Absoluut. Ik weet zeker dat hij er spijt van heeft", begint de Tiroler in The Red Flags Podcast. "Maar destijds werden alle onderhandelingen gevoerd met George en Mercedes. Ik denk dat het alternatief was geweest dat Max daar had kunnen zitten, maar ik denk dat Max gewoon niet zeker wist wat er in de toekomst ging gebeuren." Lees hier het hele artikel over de gemiste kans van Max Verstappen bij Mercedes.

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Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

Oscar Piastri denkt niet dat de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren reden tot zorg zijn. De Australiër stelt dat hij zich uitsluitend richt op zijn eigen taken en de speculaties rondom de Red Bull Racing-coureur negeert. "Voor mij is het focussen op mijn eigen werk het belangrijkste", vertelt de 25-jarige uit Melbourne bij de BBC-podcast Chequered Flag. "Ik weet dat ik hier nog een tijdje blijf. Ik weet dat het team blij met me is. Ik ben gelukkig bij het team en de relatie is goed", benadrukt Piastri. Lees hier het hele artikel over de geruchten rondom een McLaren-transfer voor Max Verstappen.

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Verstappen afgekoeld na Silverstone-zeperd: "Goed om even pauze te hebben"

Max Verstappen is blij dat hij de afgelopen periode de tijd heeft gehad om tot rust te komen, maar de focus is inmiddels alweer volledig verlegd naar de aankomende F1 Grand Prix van België. De coureur van Red Bull Racing heeft ter voorbereiding op het raceweekend op Spa-Francorchamps onlangs al de nodige uren in de simulator doorgebracht. "Het was goed om even pauze te hebben", vertelt de viervoudig wereldkampioen. Hij had tegenwoordig Viaplay duidelijk gemaakt dat hij met Red Bull "niks te maken wilde hebben" totdat het tijd was voor race in België. Verstappen vervolgt: "Hoewel Silverstone een zwaar weekend was, ben ik vorige week terug op de fabriek geweest met het team in de simulator", klinkt het verder in zijn vooruitblik. Lees hier het hele artikel over de vooruitblik van Max Verstappen op de Grand Prix van België.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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