Aston Martin hoopt tijdens de aanstaande Grand Prix van Hongarije eindelijk af te rekenen met een dramatische seizoensstart. Volgens data uit de eigen fabriekssimulator in Silverstone zou een ingrijpend nieuw upgradepakket de AMR26-bolide liefst twee seconden per ronde sneller moeten maken.

Het huidige Formule 1-seizoen verloopt tot dusver uiterst moeizaam voor de formatie uit Silverstone. Zowel de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso als Lance Stroll kampt met een gebrek aan snelheid en betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe Honda-krachtbron. Tijdens de recente race op Silverstone kwam Stroll niet verder dan de negentiende en laatste plaats van de geklasseerde rijders, waarna de Canadees de auto aerodynamisch "volledig kapot" noemde. Topontwerper Adrian Newey gaf onlangs al toe dat het team in de winter te weinig naar de feedback van de coureurs heeft geluisterd bij het ontwerpen van de wagen. Om het tij te keren, is besloten om de introductie van nieuwe onderdelen uit te stellen tot een groot, allesomvattend pakket.

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Twee seconden

De langverwachte ommekeer moet in Boedapest beginnen met de introductie van een ingrijpende aerodynamische B-versie van het chassis, zo meldt Autonocion. Hoewel een theoretische tijdwinst van twee seconden in de Formule 1 gigantisch is, tempert een bron binnen het team de verwachtingen enigszins door te stellen dat de update de renstal in ieder geval competitiever zal maken. "Het zal ze dichterbij brengen", zo klinkt het vanuit de fabriek over de nieuwe koers van het team. Na de chassisaanpassingen in Hongarije volgt er na de zomerstop nog een tweede grote stap: tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort levert motorpartner Honda een volledig vernieuwde krachtbron.

Tweestapsraket

Met deze tweestapsraket moet het team structureel wegblijven uit de achterhoede. Momenteel fungeert Aston Martin vaak als hekkensluiter, zelfs achter het nieuwe F1-team van Cadillac, dat dit jaar met de ervaren Sergio Pérez en Valtteri Bottas op de grid staat. Voor Stroll is het vizier inmiddels gericht op de tweede seizoenshelft. De 27-jarige coureur hoopt dat de AMR26 snel weer competitief wordt om de aansluiting met de top te hervinden. "Het uiteindelijke doel voor het einde van het jaar zou moeten zijn om mee te vechten met de teams in de middenmoot van de grid", aldus de teamgenoot van de legendarische Fernando Alonso.

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