Nadeel voor Verstappen: FIA onthult Straight Mode-zones op Spa-Francorchamps
Nadeel voor Verstappen: FIA onthult Straight Mode-zones op Spa-FrancorchampsMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft bevestigd dat het Circuit de Spa-Francorchamps komend raceweekend maar liefst vijf zogeheten Straight Mode-zones krijgt toegewezen. Hiermee evenaart de Belgische omloop het hoogste aantal actieve aerodynamica-zones van dit seizoen, zo valt uit de officiële track map te lezen.
Op de circuitkaart van de F1 Grand Prix van België is te zien dat de coureurs op vijf specifieke plekken hun luchtweerstand aanzienlijk mogen verlagen. Een opvallende toevoeging op de ruim zeven kilometer lange baan is de zone op de afdaling van La Source naar de voet van Eau Rouge. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de koningsklasse weer met open vleugels mag rijden in deze specifieke sectie. Om de veiligheid te waarborgen, blijft het gebruik van het systeem in de snelle bochtencombinatie Eau Rouge en Raidillon zelf echter strikt verboden.
Vijf zones over het hele circuit verspreid
Naast de afdaling richting Eau Rouge bevinden de overige zones zich op de bekende volgas-gedeeltes in de Ardennen. Zo kan de Straight Mode worden geactiveerd op het start-finishgedeelte tussen bocht 20 en de eerste bocht, en op het lange Kemmel Straight na Raidillon richting Les Combes. De vierde zone bevindt zich door Courbe Paul Frère en bocht 16, waarna de vijfde en laatste mogelijkheid volgt in de razendsnelle Blanchimont-sectie richting de Bus Stop-chicane.
Dit seizoen is de Formule 1 overgestapt op een compleet nieuw reglement, waarbij er gebruik wordt gemaakt actieve aerodynamica om de luchtweerstand en daarmee de vuile lucht te verminderen. In de Straight Mode klappen zowel de flappen van de voor- als achtervleugel open, wat de luchtweerstand met ruim veertig tot vijfenvijftig procent vermindert. Alleen in Australië kregen de F1-coureurs eerder vijf keer per ronde de kans om de vleugels open te doen.
Dit kan slecht uitpakken voor Max Verstappen. Hoe meer Straight Mode-zones er zijn, hoe nadeliger het voor hem wordt. De Red Bull RB22 zal namelijk of deelnemen met een onbetrouwbare maar beter presterende Macarena-achtervleugel, of met een betrouwbaardere maar minder efficiënte 'normale' achtervleugel.
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