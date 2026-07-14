VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull'
VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull'Maak ons je Google-favoriet
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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Jan Bolscher.
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