close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Helmut Marko and Max Verstappen

VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull'

Helmut Marko and Max Verstappen — Foto: © IMAGO x GPFANS

VIDEO | 'Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

Bestel hier toffe Logitech G-gear! Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Jan Bolscher.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Helmut Marko Jos Verstappen Raymond Vermeulen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam

  • Vandaag 12:32
  • 9
'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

  • Vandaag 15:14
  • 7
'Verstappen hoeft pas in oktober beslissing over toekomst te nemen'

'Verstappen hoeft pas in oktober beslissing over toekomst te nemen'

  • Vandaag 14:26
  • 3
Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"

Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"

  • Vandaag 13:32
  • 3
Montoya adviseert Verstappen over Red Bull-toekomst: 'Zijn opties raken op'

Montoya adviseert Verstappen over Red Bull-toekomst: 'Zijn opties raken op'

  • Vandaag 06:59
  • 9
Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"

Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"

  • 1 uur geleden

Net binnen

18:56
Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"
18:01
McLaren op Goodwood in actie met door Lamborghini V12 aangedreven F1-auto
17:07
Hamilton duikt op in vakantiefoto's met kinderen van Kim Kardashian
16:10
Video
VIDEO | Einde van Viaplay: wat betekent dit voor de Nederlandse F1-fan? | GPFans Special
15:14
'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop" Exclusief

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"

11 juli 2026 11:52
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen klare taal van webber

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

11 juli 2026 08:56 5
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase papier als communicatiemiddel

Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase

10 juli 2026 18:20 2
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko marko in amsterdam

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

10 juli 2026 09:06 4
Ontdek het op Google Play
x