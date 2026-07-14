Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"
Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Sergio Pérez is het onmogelijk om te zeggen of Max Verstappen in 2025 wel wereldkampioen was geworden als Red Bull Racing de Mexicaan niet had weggestuurd. Voormalig teambaas Otmar Szafnauer stelde onlangs dat Verstappen de titel had gepakt als Pérez nog zijn teamgenoot was geweest. De huidige coureur van Cadillac reageert nu nuchter op die uitspraken in de High Performance-podcast.
Szafnauer wees in een eerdere aflevering van dezelfde podcast naar de ontknoping van vorig seizoen. Verstappen verloor de wereldtitel in Abu Dhabi nipt aan Lando Norris. Volgens de voormalig leider van onder andere Force India en Racing Point en van Alpine, die momenteel CEO is bij Van Amersfoort Racing, had Pérez zich in de races cruciaal tussen Verstappen en Norris kunnen nestelen. Het verschil tussen de twee titelkandidaten was uiteindelijk slechts twee punten. Had 'Checo' nog in de Red Bull gezeten in plaats van eerst Liam Lawson en daarna Yuki Tsunoda, dan was Verstappen wereldkampioen geworden, vindt Szafnauer.
Goede band met voormalige werkgevers
Pérez, die dit jaar met het nieuwe Cadillac in actie komt, wil niet te veel meegaan in het scenario van Szafnauer. "Nou, je weet het maar nooit", reageert hij bij High Performance. "Als, als, als..." Hij benadrukt vooral dat hij ondanks zijn vertrek geen wrok koestert richting de Oostenrijkse renstal, waar zijn zitje inmiddels is overgenomen door Isack Hadjar. "Voor mij op persoonlijk vlak geldt dat ik nog steeds heel goede vrienden ben met iedereen bij Red Bull en iedereen bij Aston Martin", aldus Pérez. Aston Martin is voortgekomen uit Racing Point, de vroegere werkgever van de Mexicaan.
Formule 1 als zakelijke wereld
Hij koestert juist de kansen die hij in het verleden heeft gekregen. "Dat is ook erg belangrijk. Ik heb mijn geloofwaardigheid en mijn dankbaarheid naar hen allemaal behouden. Red Bull heeft mijn carrière getransformeerd. Aston Martin en Racing Point gaven me ook een enorme kans", zo blikt hij terug op de afgelopen jaren.
Dat zijn tijd bij Red Bull na 2024 ten einde kwam en hij plaats moest maken, ziet Pérez als een onvermijdelijk onderdeel van de sport. Hij sluit het onderwerp dan ook realistisch af. "Uiteindelijk is dit een zakelijke wereld en dat spel moet je meespelen", concludeert de routinier.
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