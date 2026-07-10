Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase

Max Verstappen krijgt tijdens de hectische kwalificatiesessies steevast een fysiek stuk papier in zijn handen gedrukt door één van zijn engineers. Dit is een bewuste tactiek die Red Bull Racing toepast om cruciale informatie uit handen van de concurrentie te houden. De andere F1-teams doen dit uiteraard ook met hun coureurs om dezelfde reden. Maar wat voor informatie staat er dan op zulke briefjes?

Tussen de verschillende kwalificatiedelen door is de druk in de pitbox hoog. Het briefje fungeert op die momenten - tussen Q1 en Q2 of Q2 en Q3, of tussen runs in de vrije trainingen - als een soort spiekbriefje voor de viervoudig wereldkampioen. Zeker dit seizoen, waarin de introductie van de nieuwe motorreglementen zorgt voor een complexe verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische ondersteuning, is foutloos energiebeheer essentieel. Voor de Limburger, die momenteel een uitdagende fase doormaakt en na zijn uitvalbeurt tijdens de F1 Britse Grand Prix zevende staat in de WK-stand, biedt het document een broodnodig rustpunt en een snelle referentie zonder dat hij hoeft te vertrouwen op zijn geheugen.

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Geheimhouding staat voorop

De belangrijkste drijfveer achter deze communicatiemethode is absolute geheimhouding. Zodra een engineer specifieke motorinstellingen, batterij-strategieën of een exacte timing over de boardradio doorgeeft, kan de rest van de grid deze data direct onderscheppen. Alles wat Gianpiero Lambiase aan Verstappen doorgeeft, kunnen wij thuis horen via F1 TV, maar de concurrerende teams dus ook. Door deze gevoelige informatie uitsluitend op papier te overhandigen, behoudt het team van onder leiding Laurent Mekies een strategisch voordeel ten opzichte van rivalen zoals Mercedes, Ferrari en McLaren.

Complexe instructies voor de nieuwe motoren

De inhoud van de papieren instructies is zeer gedetailleerd en volledig afgestemd op de naderende sessie. Per moment kan het ook enorm verschillen wat er allemaal op staat. Vaak gaat het om een uitdraai van de telemetrie waarbij 'GP' verbeterpunten aanstipt voor Verstappen. Denk bijvoorbeeld aan een bocht waar hij misschien een andere versnelling of een iets andere lijn moet proberen. Er kan ook van alles over het aankomende runplan op staat, zoals het aantal te rijden ronden, de specifieke bandensetjes en aanpassingen die worden doorgevoerd aan de hoek van de voorvleugel. Het document kan nog meer bevatten, zoals de mappings voor het opladen en inzetten van de batterij per minisector. Omdat coureurs dit seizoen handmatig veel meer moeten schakelen tussen energiemodi, leiden fouten in het batterijmanagement direct tot aanzienlijke tijdsverliezen op de rechte stukken.

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Lambiase bereidt het spiekbriefje voor

De man die verantwoordelijk is voor het voorbereiden en overhandigen van de notities, is Gianpiero Lambiase, al kan het papiertje zelf ook overhandigd worden door bijvoorbeeld een performance engineer. Maar de Italiaanse Brit, die overigens ook de Head of Racing is van Red Bull, is degene die de evolutie van de baan monitort en de data van de performance engineers vertaalt naar concrete instructies op het papier. Hoewel in april werd aangekondigd dat Lambiase eind volgend jaar vertrekt om als Chief Racing Officer bij McLaren aan de slag te gaan, blijft hij voorlopig de spil in de communicatie tijdens de kwalificaties.

FIA-reglementen staan papieren notities toe

Vanuit de internationale autosportbond zijn er geen regels die het gebruik van fysieke briefjes in de garage verbieden. Artikel 1.9 van de sportieve reglementen stelt weliswaar dat een coureur de auto op de baan alleen en ongesteund moet besturen, wat coaching via de radio in zeer kleine mate beperkt, maar communicatie in de pitbox is volledig toegestaan.

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