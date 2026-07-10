Christijan Albers denkt dat het gebrek aan vertrouwen in de huidige bolide een enorm probleem vormt voor Max Verstappen. De voormalig F1-coureur stelt in de podcast van De Telegraaf dat de viervoudig wereldkampioen door de aanhoudende problemen met de achtervleugel op zijn Red Bull de nodige zekerheid is kwijtgeraakt en daardoor woedend is.

De frustratie bij de Limburger volgt op twee opeenvolgende raceweekenden waarin hij van de baan spinde door een weigerende achtervleugel. Zowel tijdens de kwalificatie in Oostenrijk, waarbij hij zelfs hard de bandenstapels in ging, als in de slotfase van de race op Silverstone klapte het zogeheten 'Macarena'-systeem van de RB22 niet goed dicht. Verstappen raakte daardoor een podiumpositie kwijt in de Britse Grand Prix afgelopen zondag. De auto verloor plotseling neerwaartse druk in de snelle bochten, wat resulteerde in de zware schuivers.

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Vertrouwen in de auto

Albers bespreekt samen met journalist Erik van Haren de impact van deze klappers op de mindset van de Red Bull-coureur. Hij benadrukt dat dergelijke onvoorspelbaarheid dodelijk is voor de prestaties. "Je houdt altijd iets in je achterhoofd en daarom is hij ook zo gigantisch pissed", verklaart hij. Volgens Albers heeft de woede niets met bang zijn te maken. "Dit blijft altijd een moment waarop je als coureur zijnde geen onzekerheid wilt hebben. En het gaat niet eens om angst."

Met de naderende Grand Prix van België op het snelle circuit van Spa-Francorchamps in het vooruitzicht, is dat gebrek aan zekerheid een groot obstakel. Albers stelt dat de afstelling en het geloof in het materieel hand in hand gaan. "Het gaat er gewoon om wat er gaat gebeuren. Vertrouwen. En vertrouwen, dat is denk ik één van de belangrijkste factoren in het racen", vervolgt hij. "Als een coureur geen vertrouwen heeft, is hij eigenlijk gewoon al als verloren afgeschreven."

Onacceptabele situatie

De opeenstapeling van technische mankementen zet de relatie tussen het team en de Verstappen inmiddels flink onder druk. Albers waarschuwt voor een gevaarlijke situatie binnen de renstal, mede doordat Red Bull op Silverstone een verzoek van Verstappen negeerde om de motor te wisselen, aan de afstelling te sleutelen en vanuit de pitstraat te starten. Hij liet zelf na de crashes al weten dat hij de situatie met de falende actieve aerodynamica levensgevaarlijk en "dat het één keer kan gebeuren, maar twee keer onacceptabel is".

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