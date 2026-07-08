De geruchten over een naderend vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing nemen serieuze vormen aan. De viervoudig wereldkampioen zou met zijn afwachtende houding mede-eigenaar Mark Mateschitz tegen het zere been hebben geschopt, waardoor de Oostenrijker inmiddels serieus rekening houdt met een vertrek van zijn stercoureur. Achter de schermen koerst de Nederlander af op een meerjarige verbintenis bij McLaren, al behoren een sabbatical of een pensioen uit de Formule 1 ook nog tot de mogelijkheden als die deal afketst.

Dat de Limburger überhaupt de vrijheid heeft om met andere teams te praten, komt door een specifieke prestatieclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract. Deze bepaling stelt dat hij de renstal uit Milton Keynes mag verlaten als hij bij het ingaan van de zomerstop niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat. Door een crash op Silverstone, veroorzaakt door een defecte achtervleugel van de RB22, is het voor de coureur mathematisch onmogelijk geworden om die positie nog te bereiken. Momenteel bezet hij de zevende plaats in de tussenstand met 76 punten, ver achter WK-leider Kimi Antonelli. Hierdoor is zijn status als zogeheten free agent voor volgend seizoen officieel een feit.

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Afgewezen miljoenenbod en loyaliteit

Om te voorkomen dat de stercoureur de deur achter zich dichttrekt, reisde de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya onlangs speciaal uit Dubai naar het hoofdkwartier in Oostenrijk. Daar vond in juni een uitvoerig overleg plaats met Verstappen, zijn vader Jos Verstappen, manager Raymond Vermeulen en Mateschitz. De Red Bull-top deed volgens PlanetF1 en De Limburger een poging om de ontsnappingsclausule af te kopen door aandelen in zusterteam Racing Bulls en een afkoopsom van acht miljoen euro aan te bieden. Verstappen weigerde dit aanbod echter resoluut, omdat hij zijn opties open wil houden. Deze afwijzing is eveneens naar verluidt dusdanig geëscaleerd dat Mateschitz de wens heeft uitgesproken om de samenwerking te beëindigen, mede omdat hij vindt dat het team meer loyaliteit heeft verdiend gezien het riante salaris van de coureur.

Terwijl de deur bij Mercedes inmiddels dicht lijkt na stukgelopen onderhandelingen over de contractduur en financiële eisen, wijzen alle pijlen nu op McLaren. Volgens journalist Thomas Maher van PlanetF1 bevinden de gesprekken zich in een afrondende fase. "De gesprekken van Verstappen met McLaren over het stoeltje van de Australiër zijn significant gevorderd tot het punt waarop prominente bronnen stellen dat een deal op handen is. Het gaat daarbij in eerste instantie om een contract voor drie jaar", schrijft Maher. Hij benadrukt dat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. "Er zijn zelfs bronnen die aangeven dat Red Bull deze week nog coureursnieuws wil delen, wat zou inhouden dat de keuze van Verstappen gemaakt wordt", aldus de journalist.

Een overstap naar de Britse renstal zou betekenen dat Verstappen herenigd wordt met bekende gezichten. Zo tekende zijn vaste engineer Gianpiero Lambiase onlangs al een contract bij McLaren, waar hij vermoedelijk de rol van teambaas op zich gaat nemen. Hoewel McLaren-CEO Zak Brown publiekelijk ontkent dat er gesprekken plaatsvinden en stelt tevreden te zijn met Lando Norris en Oscar Piastri, suggereert de terugval van Piastri naar de zesde plek in het kampioenschap dat zijn contract via een prestatieclausule verscheurd kan worden.

Binnen het kamp-Verstappen lijkt het vertrouwen in het huidige project onder leiding van teambaas Laurent Mekies ver te zoeken. Na het ontslag van Christian Horner in juli 2025 en het vertrek van kopstukken als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en de eind 2025 gepensioneerde Helmut Marko, zag de coureur veel vertrouwelingen verdwijnen. Gevraagd naar de situatie en of er nog genoeg technische kennis bij Red Bull aanwezig is, hield de coureur zich op Silverstone vlak. "De tijd zal het uitwijzen", reageerde hij geheimzinnig. Volgens zijn management wordt er eerst nog afgewacht of aankomende updates aan de auto het gat naar de koplopers kunnen dichten, waarna de definitieve knoop over zijn toekomst wordt doorgehakt.

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