'Wolff moet het contract van Russell afkopen en Verstappen binnenhalen'
'Wolff moet het contract van Russell afkopen en Verstappen binnenhalen'Maak ons je Google-favoriet
Volgens analist Peter Windsor zou Mercedes er verstandig aan doen om George Russell aan de kant te schuiven zodra Max Verstappen beschikbaar komt. Windsor stelt dat teambaas Toto Wolff er alles aan moet doen om de Nederlander binnen te halen, zelfs als dat betekent dat het contract van Russell moet worden afgekocht. Dat laat hij weten in een gesprek met Cameron CC.
Windsor vraagt zich hardop af hoe Verstappen momenteel naar de situatie bij de Duitse renstal kijkt. "Als je Max nu bent, vraag je je toch af: wat is het nummer van Toto ook alweer?", lacht de analist. Hij voegt daar gekscherend aan toe: "Ik raak zijn nummer steeds kwijt".
Contract van Russell
Tijdens de bespreking kaart Cameron aan dat het mogelijk al te laat is voor een eventuele overstap. Hoewel Mercedes het nog niet officieel heeft bevestigd, beweren Italiaanse media dat Russell inmiddels een contract voor 2027 op zak heeft. Russell bevestigde onlangs in Oostenrijk zelf al dat hij er "honderd procent zeker" van was dat hij in 2027 nog voor Mercedes zou rijden.
Windsor trekt die zekerheid echter in twijfel. "Misschien ben ik ouderwets, maar als ik Toto was en Max zei tegen mij dat hij volgend jaar voor me wilde rijden, dan zou ik gewoon naar het bestuur stappen en zeggen: luister, we moeten George afkopen en hem een ander stoeltje bezorgen", stelt hij. Volgens de analist moet de focus van de Zilverpijlen volledig op de komst van Verstappen liggen. "We moeten Max halen", benadrukt hij.
Als het aan Windsor ligt, is de ideale line-up voor de komende jaren dan ook overduidelijk. "We moeten Max Verstappen en Kimi Antonelli hebben. Dat zijn de volgende vijf jaar van Mercedes", besluit hij stellig.
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