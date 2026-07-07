Brundle: 'Verstappen gaat doen wat Hamilton deed en iets nieuws proberen'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle zal Max Verstappen uiteindelijk de deur bij Red Bull Racing achter zich dichttrekken. De analist verwacht dat de viervoudig wereldkampioen een vergelijkbare stap zal maken als Lewis Hamilton eerder deed en op zoek zal gaan naar een nieuwe uitdaging. Dat stelt de Brit in een analyse voor Sky Sports F1.

De toekomst van de Nederlander is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. Hoewel hij nog een contract heeft tot eind 2028, bevat deze verbintenis een prestatieclausule. Omdat de coureur na een moeizame seizoensstart momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap, is het mathematisch onmogelijk geworden om voor de zomerstop nog in de top twee te eindigen. Hierdoor is de ontsnappingsclausule mogelijk al geactiveerd. Red Bull kampt dit seizoen met aerodynamische instabiliteit bij de RB21 en rijdt bovendien voor het eerst met de eigen Red Bull Ford Powertrains-motor.

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Nieuwe uitdaging

Brundle is ervan overtuigd dat de ex-Toro Rosso-rijder op termijn verder zal kijken dan de renstal waar hij sinds zijn debuutzege grote successen vierde. "Ik denk dat als Max de kans krijgt om te vertrekken, hij dat op een bepaald moment ook zal doen", stelt de voormalig coureur. Hij trekt daarbij de vergelijking met de huidige nummer drie van het kampioenschap, Lewis Hamilton. "Of dat nu in 2027 of 2028 is, hij zal iets nieuws willen proberen. Dat zien we vaker bij coureurs. Kijk bijvoorbeeld naar Lewis Hamilton, die na een lange periode bij één team koos voor een nieuwe uitdaging en daarmee een frisse start maakte", aldus Brundle.

Dichte deuren bij topteams

Ondanks de wens voor een mogelijk nieuw avontuur, ziet Brundle dat de opties voor de regerend wereldkampioen momenteel schaars zijn. "Max heeft vertrouwen gehad in de nieuwe Red Bull-krachtbron en dat is een goede beslissing gebleken. Maar het probleem is dat er eigenlijk maar drie teams zijn waar hij naartoe zou kunnen: Ferrari, McLaren en Mercedes. En die lijken allemaal voor minstens 2027, en waarschijnlijk zelfs nog langer, vast te houden aan hun huidige coureurs", concludeert de Brit.

Bij de Italiaanse grootmacht, die onlangs met Charles Leclerc de Britse Grand Prix won, liggen Leclerc en Hamilton voor langere tijd vast. Er zijn bovendien sterke aanwijzingen dat de zevenvoudig wereldkampioen een optie in zijn contract zal lichten om ook in 2027 in Maranello te blijven. Ook bij de concurrentie lijken de deuren voorlopig gesloten: McLaren heeft al uitgesloten de Oranje-international te willen aantrekken, terwijl Mercedes door lijkt te willen met George Russell en toptalent Kimi Antonelli.

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