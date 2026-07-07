Het management van Max Verstappen is achter de schermen druk bezig met het verkennen van de rijdersmarkt. Daarbij zou niet alleen worden gesproken met Mercedes en McLaren, maar ook met Ferrari. Raymond Vermeulen, de manager van de viervoudig wereldkampioen, houdt de lijntjes met alle topteams in de Formule 1 nadrukkelijk open nu de situatie bij zijn huidige werkgever onzeker is.

Dat de Nederlander serieus twijfelt over een langer verblijf bij Red Bull Racing is inmiddels geen geheim meer. De renstal kampt met betrouwbaarheidsproblemen en aerodynamische instabiliteit aan de RB22. Na een uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, veroorzaakt door een falende achtervleugel, is de frustratie bij de coureur verder toegenomen. Doordat Verstappen momenteel op de vijfde plaats in het kampioenschap staat met 78 punten, is er een prestatieclausule in zijn tot medio 2028 lopende contract geactiveerd. Hierdoor heeft hij de theoretische mogelijkheid om het team, dat tegenwoordig onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies, aan het einde van dit jaar al te verlaten. Direct na de race op Silverstone voerden Vermeulen en vader Jos Verstappen dan ook crisisoverleg met Mekies en Red Bull-topman Oliver Mintzlaff.

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In de zoektocht naar een eventueel nieuw stoeltje werd de Limburger al in verband gebracht met McLaren, maar CEO Zak Brown liet onlangs weten dat er bij zijn team geen plek is. Ook bij Mercedes lijkt de deur voorlopig dicht. De Duitse renstal heeft met George Russell en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli al twee coureurs onder contract staan voor aankomend seizoen. Toch is het algemeen bekend dat Jos Verstappen en Vermeulen nog geregeld gesprekken voeren met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Gesprekken met Ferrari voor de lange termijn

Naast Mercedes en McLaren zou het kamp-Verstappen volgens de Britse omroep BBC nu ook in gesprek zijn met Ferrari. De Italiaanse renstal beleeft momenteel een sterke fase en zag Charles Leclerc recent nog de race op Silverstone winnen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton als derde over de streep kwam. Op de korte termijn lijkt een overstap naar de Scuderia echter uitgesloten. Leclerc zette onlangs zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis en ook Hamilton ligt voor 2027 nog vast. Toch is het de taak van Vermeulen om alle opties voor zijn cliënt strak in kaart te brengen. Mocht er voor 2027 geen ruimte zijn, dan komt er mogelijk een jaar later een stoeltje vrij, mocht Hamilton besluiten om met Formule 1-pensioen te gaan.

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