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Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

Mekies legt uit waarom er niet naar verzoek Verstappen werd geluisterd in Silverstone

Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
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Mekies legt uit waarom er niet naar verzoek Verstappen werd geluisterd in Silverstone

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen was na zijn crash in de Grand Prix van Groot-Brittannië even helemaal klaar met Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen belandde voor het tweede raceweekend op rij in de muur door een mankement aan de auto.

Waar Red Bull Racing in Oostenrijk grote stappen leek te hebben gezet met het updatepakket, was dat momentum in Silverstone als sneeuw voor de zon verdwenen. Verstappen was direct vanaf de eerste vrije training ontevreden met de balans van de auto en kampte met vermogensverlies op de rechte stukken. Na de kwalificatie op zaterdag liet Verstappen weten dat "dit geen enkele zin heeft" en dat hij graag ten koste van een start vanuit de pitstraat, een nieuwe motor in zijn auto wilde laten leggen.

Verstappen witheet na crash Silverstone

Het team van Verstappen ging hier echter niet in mee. De viervoudig wereldkampioen vertrok zodoende vanaf de zevende plaats. Ondanks dat hij vrijwel de hele race over de boordradio zijn beklag deed over problemen aan de auto, bracht een goede strategie van het team hem naar de derde stek. Maar in de slotfase ging het opnieuw mis. Net als in de kwalificatie in Oostenrijk, sloot de achtervleugel van Verstappen niet goed in een snelle bocht, waardoor hij snoeihard de muur inschoof. De 28-jarige coureur was na afloop witheet en wilde even niets meer met zijn team te maken hebben.

Red Bull ging niet mee in verzoek Verstappen

"Het spreekt voor zich dat we na afloop van de kwalificatie niet blij waren met de balans van de auto, en dat is zacht uitgedrukt", wordt Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies geciteerd door De Telegraaf. "En alhoewel we wisten dat het niet plezierig zou worden voor Max om met de auto te rijden, waren we van mening dat hij op deze manier een beter resultaat zou kunnen boeken dan vanuit de pitstraat. Als we de afstellingen zouden aanpassen, zouden we namelijk vanuit de pitstraat moeten starten."

De woede van Verstappen na de onacceptabele crash begrijpt Mekies: "We accepteren dat Max er anders naar kijkt, hij bestuurt de auto", klinkt het. "Maar ik weet niet zeker of de derde plek erin had gezeten als we vanuit de pitstraat waren gestart. We moeten ervoor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt."

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