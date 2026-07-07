Brown over transfergeruchten Verstappen: 'Dát kon ik hem niet bieden'

McLaren-CEO Zak Brown heeft stellig ontkend dat er gesprekken gaande zijn met Max Verstappen over een mogelijke overstap. Hoewel de geruchtenmolen over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen op volle toeren draait, stelt de Amerikaan dat hij uiterst tevreden is met zijn huidige coureursduo Lando Norris en Oscar Piastri.

De speculaties over een vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing zijn in een stroomversnelling geraakt door zijn teleurstellende seizoensstart. Na zijn uitvalbeurt op Silverstone staat de Nederlander op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 76 punten en nemen de geruchten weer verder toe. Omdat de achterstand op nummer twee George Russell inmiddels 78 punten bedraagt, is het voor Verstappen wiskundig onmogelijk geworden om voor de zomerstop nog in de top twee van de WK-stand te eindigen. Hierdoor is een speciale prestatieclausule in zijn tot medio 2028 lopende contract geactiveerd, wat hem de optie geeft om vroegtijdig te vertrekken. De overstap van Verstappens vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase naar McLaren eerder dit jaar, gooide extra olie op het vuur.

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Brown ontkent gesprekken met kamp Verstappen

Tijdens een persconferentie op Silverstone werd Brown geconfronteerd met verhalen uit Oostenrijk dat McLaren al met het management van de coureur om tafel zou hebben gezeten. De topman was daar echter heel duidelijk over. "Het zijn geruchten", aldus Brown. "Er zijn geen gesprekken". Toen hem werd gevraagd of een overstap van Verstappen voorlopig niet aan de orde is, antwoordde hij instemmend. "Ik ben erg blij met mijn twee coureurs, Lando en Oscar, en ik denk dat elke keer als een naam als Max valt, iedereen behoorlijk enthousiast wordt", legde de CEO uit. Hij benadrukte bovendien dat de Britse renstal simpelweg geen plek heeft. "Wat ik hem niet kon bieden, was een stoeltje in mijn raceauto", stelde hij.

Verstappen wil geruchten niet ontkennen

Verstappen zelf wilde op het Britse circuit weinig kwijt over de vermeende interesse, maar ontkende de gesprekken tussen zijn management en McLaren niet expliciet. "Ik ga me daar niet in mengen", liet de Red Bull-coureur weten aan de aanwezige media. "Ik heb al eerder gezegd wat ik wilde zeggen", voegde hij daaraan toe. Ondanks de aanhoudende problemen met zijn auto, stelt de regerend wereldkampioen dat zijn vizier op het heden gericht blijft. "Ik richt me gewoon op de baan die ik heb bij mijn team", verklaarde hij. "Als er iets nieuws is of iets verandert, horen jullie dat van mij en niet van iemand anders", besloot de coureur.