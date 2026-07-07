Geruchten rondom vertrek Piastri naar rijk der fabelen gewezen
Geruchten rondom vertrek Piastri naar rijk der fabelen gewezenMaak ons je Google-favoriet
De geruchtenmolen in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren rondom een mogelijk vertrek van Oscar Piastri bij McLaren, maar daar lijkt voorlopig weinig van waar. In de paddock gonst het van de verhalen over een spectaculaire rijdersruil, waarbij de Australiër de overstap zou maken naar Red Bull Racing en Max Verstappen de omgekeerde weg zou bewandelen richting de regerend constructeurskampioen.
De link met Verstappen is opvallend, aangezien de Nederlander na de recente Britse Grand Prix juridisch de vrijheid heeft om zijn tot eind 2028 lopende contract bij Red Bull op te zeggen. Door een uitvalbeurt op Silverstone en de sterke vorm van Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell is het voor de coureur onmogelijk geworden om voor de zomerstop nog in de top drie van het kampioenschap te belanden, wat een vertrekclausule kan activeren. Aan de andere kant zou ook Piastri, die momenteel zesde staat in de WK-stand, over een ontsnappingsclausule beschikken. Volgens Braziliaanse media overweegt de coureur uit Melbourne deze te gebruiken, mede door onvrede over de voorkeursbehandeling van Lando Norris tijdens de titelstrijd van vorig seizoen.
Niks aan de hand
Op de achtergrond lijkt het management van beide heren de opties serieus af te tasten. Mark Webber, de belangenbehartiger van Piastri, wordt de laatste tijd vaker gesignaleerd in het motorhome van Red Bull, terwijl de relatie met McLaren-CEO Zak Brown flink bekoeld zou zijn. Bovendien zijn er informele gesprekken waargenomen tussen het kamp van Verstappen, geleid door Raymond Vermeulen, en de leiding van McLaren. Red Bull-kopstukken zoals Laurent Mekies en Oliver Mintzlaff zouden in de ontevreden Piastri de ideale opvolger of teamgenoot zien. Ondanks al deze politieke spelletjes en clausules werpt Mat Coch een blokkade op voor een op handen zijnde transfer. De journalist van PlanetF1 sprak gisteren meermaals met het team uit Woking en diverse goedgeïnformeerde bronnen en laat weten dat er niks aan de hand is rondom Piastri op dit moment.
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