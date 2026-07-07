Mol en Catsburg over onrust bij Red Bull: 'Max laat zijn onvrede duidelijk blijken'
Mol en Catsburg over onrust bij Red Bull: 'Max laat zijn onvrede duidelijk blijken'Maak ons je Google-favoriet
De aanhoudende onvrede tussen Max Verstappen en Red Bull Racing begint steeds zichtbaarder te worden voor de buitenwereld. In het Race Café van Ziggo Sport spreken analisten Olav Mol en Nicky Catsburg zich uit over de frictie binnen de Oostenrijkse renstal.
De situatie rondom de Nederlander is momenteel uiterst complex. Red Bull Racing kent een moeizaam eerste jaar onder de nieuwe motorreglementen van 2026, waarbij de eigen krachtbron van Red Bull Powertrains kampt met betrouwbaarheidsproblemen. Tijdens de recente Britse Grand Prix op Silverstone viel de stercoureur uit door een mechanisch defect aan de achtervleugel. Hierdoor staat de coureur momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap met 76 punten, ver achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli.
Openlijke onvrede
Aan de talkshowtafel merkt Catsburg op dat de sfeer inmiddels behoorlijk is omgeslagen. "Het komt op mij over dat er toch steeds weer wat meer onvrede is", stelt de autocoureur over de huidige gang van zaken. Volgens de analist is het opvallend hoe openlijk deze strijd wordt gevoerd. "Normaal gesproken als die onvrede er is, laat je dat niet zo veel aan de buitenkant zien", legt de sportman uit. Hij benadrukt echter dat de kopman van Red Bull Racing daar anders in staat: "Nou Max is Max en laat dat wel aan de buitenkant zien", aldus Catsburg.
Botsen voor oplossingen
Mol bekijkt de situatie vanuit een ander perspectief en ziet het botsen tussen rijder en team ook als een noodzakelijk kwaad in de topsport. "Je moet toch af en toe, als je niet met elkaar kunt botsen, kom je ook niet tot oplossingen", verklaart de ervaren Formule 1-commentator. Toch erkent de televisiepersoonlijkheid dat de incidenten zich opstapelen, waarbij hij specifiek wijst naar de recente schadegevallen op de baan. "Twee crashes hè, daar gaat het natuurlijk wel om", aldus de vaste stem van de autosportzender. De aanhoudende frictie voedt de geruchten over de toekomst van de coureur bij zijn huidige werkgever. Hoewel zijn contract bij de formatie uit Milton Keynes doorloopt tot medio 2028, bevat de verbintenis prestatieclausules die een voortijdig vertrek mogelijk maken. Mol plaatst echter een kanttekening bij een eventuele snelle breuk. "Stel ze zeggen we verscheuren Max zijn contract. Staat hij zonder contract, waar heen dan?", vraagt de analist zich hardop af.
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