Volgens F1-commentator Olav Mol zit de spreekwoordelijke 'P' momenteel in het lijf van Max Verstappen na het teleurstellende weekend in Silverstone, maar hoeven we niet te verwachten dat de Nederlander zomaar de handdoek in de ring zal gooien.

Na de tweede plek in Oostenrijk lagen de verwachtingen in Groot-Brittannië wederom hoog bij Red Bull, hoewel van tevoren ook wel duidelijk was dat het vele gebruik van de batterij in Silverstone pijn zou gaan doen. De Nederlander kwam tijdens de sprintkwalificatie en de race al niet lekker uit de verf en in de kwalificatie klaagde hij over het gebrek aan topsnelheid. Hoewel Verstappen van mening was dat er vanaf P7 weinig uit te richten was en hij liever met een compleet nieuwe krachtbron vanuit de pitstraat was gestart, koos Red Bull ervoor om vast te blijven houden aan de huidige power unit. Tijdens de race viel Verstappen in de slotfase uit in Stowe en dat had te maken met een probleem aan de achtervleugel, iets wat zich ook al op de Red Bull Ring voordeed.

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'De dingen veranderen niet snel genoeg'

Mol stelt in Na De GP dat Verstappen momenteel eventjes chagrijnig is, maar dat het niet meteen het einde van het tijdperk bij Red Bull betekent: "Hij is gewoon niet happy. De dingen die moeten veranderen, die veranderen niet snel genoeg. De balans die hij wil hebben, is niet goed genoeg. En de deployment van de batterij op dit soort circuits is ook niet goed genoeg. Ja, dan heb je bij een Verstappen een optelsom van ontevredenheid en dan zegt hij gewoon: 'Joh, ik ga lekker naar huis. Zoek het lekker uit.'"

'Verstappen is geen wegloper'

De vooruitzichten zijn over twee weken in België overigens niet veel beter: "En dan moet hij de volgende keer naar Spa en dan heb ik nieuws voor hem: Spa is qua deployment hetzelfde laken en pak. Dus dat gaat niet veel beter voor hem worden, maar het is ook geen wegloper. Dat moeten we echt niet vergeten."

Red Bull kan echter terugslaan, zoals het team in het verleden weleens heeft gedaan. Daarnaast stipt Mol de situatie met Lewis Hamilton bij Ferrari aan als vergelijkingsmateriaal: "We weten in de huidige Formule 1 hoe snel de dingen kunnen veranderen met updates. Als het eenmaal klopt, kijk naar Ferrari. Hamilton pakt zijn vijfde podium van het jaar, dat had je toch niet durven dromen."

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