Bizarre straf na safety car-geblunder in de Formule 1 | GPFans News
Bizarre straf na safety car-geblunder in de Formule 1 | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft uitgelegd waarom de safetycar op Silverstone niet naar binnen ging en wijst naar een softwarefout in de communicatie. Carlos Sainz werd vervolgens hard gestraft na de chaotische safetycarperiode en zakt door zijn straf van P12 naar P17. Ondertussen lopen de spanningen bij Red Bull op, waar Gianpiero Lambiase vanwege zijn toekomstige overstap naar McLaren steeds minder technische informatie zou krijgen.
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