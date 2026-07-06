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Safety Car at the end of the British GP

Bizarre straf na safety car-geblunder in de Formule 1 | GPFans News

Bizarre straf na safety car-geblunder in de Formule 1 | GPFans News

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De FIA heeft uitgelegd waarom de safetycar op Silverstone niet naar binnen ging en wijst naar een softwarefout in de communicatie. Carlos Sainz werd vervolgens hard gestraft na de chaotische safetycarperiode en zakt door zijn straf van P12 naar P17. Ondertussen lopen de spanningen bij Red Bull op, waar Gianpiero Lambiase vanwege zijn toekomstige overstap naar McLaren steeds minder technische informatie zou krijgen.

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